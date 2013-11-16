تنظیم برنامه های غذایی کودک رشته دانشگاهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلي برزويي-معاون آموزشي دانشگاه علمی کاربردی، گفت: این دوره با توجه به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور در حوزه سلامت و با درخواست و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان، تدوین و به تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی ودرسی علمی کاربردی رسید.

وی ادامه داد: از جمله قابليتها و توانمنديهاي دانش آموختگان اين دوره مي توان به توانایی تهیه و تنظیم برنامه های غذایی، ارائه مراقبتها و مشاوره تغذیه‌ای به گروه های هدف (مادر و کودک) در مراکز بهداشتی درمانی بر اساس پروتکل کشوری مراقبت ادغام یافته کودک سالم و سلامت مادران، نظارت بر خدمات تغذیه ای مادر و کودک در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت، اشاره کرد.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی، برخی از دروس تخصصی این دوره شامل تغذیه در کودک سالم و بیمار، تغذیه مادر در دوران بارداری و شیردهی، بهداشت و مسمومیت غذایی، اصول برنامه ریزی غذا و تغذیه، فیزیولوژی تغذیه، آموزش و مشاوره تغذیه مادر و کودک، خدمات تغذیه ای در نظام مراقبتهای بهداشتی، بهداشت مادر و کودک است که در کنار سایر دروس به همراه 512 ساعت آموزش در محیط، دانش آموختگان توانایی احراز شغل کارشناس مشاوره تغذیه مادر و کودک در دفاتر مشاوره پزشکی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز مشاوره تغذیه، مراکز مشاوره و خدمات مامایی و... را خواهند داشت.