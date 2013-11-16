  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۲

طی هفته گذشته/

36میلیون سهم به ارزش 123 میلیارد ریال در تالار بورس کرمانشاه معامله شد

36میلیون سهم به ارزش 123 میلیارد ریال در تالار بورس کرمانشاه معامله شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان بورس اوراق بهادار کرمانشاه از معامله 36 میلیون و 522 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 123 میلیارد و 705 میلیون ریال طی هفته گذشته و در بازار بورس کرمانشاه خبر داد.

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالی شاهد معامله 123 میلیارد و 705 میلیون ریال سهم طی هفته گذشته (18 تا 24 آبان) در کرمانشاه بودیم که نسبت به هفته گذشته 30 درصد کاهش را شاهد بوده ایم.

وی یادآور شد: در هفته گذشته 90 کد معاملاتی جدید نیز در بورس کرمانشاه ایجاد شده است.

دفتری یادآور شد: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه، شرکت های کشتی رانی جمهوری اسلامی و سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.

مدیر بورس استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: شرکت های سرمایه گذاری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تامین، کشتیرانی جمهوری اسلامی و پالایش نفت بندرعباس بیشترین تقاضای خرید را داشته اند.

دفتری در پایان، از شرکت های سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، بانک پاسارگاد و سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان شرکت هایی نام برد که بیشترین تقاضای فروش را در هفته گذشته به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 2175628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها