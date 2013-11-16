36میلیون سهم به ارزش 123 میلیارد ریال در تالار بورس کرمانشاه معامله شد

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالی شاهد معامله 123 میلیارد و 705 میلیون ریال سهم طی هفته گذشته (18 تا 24 آبان) در کرمانشاه بودیم که نسبت به هفته گذشته 30 درصد کاهش را شاهد بوده ایم.



وی یادآور شد: در هفته گذشته 90 کد معاملاتی جدید نیز در بورس کرمانشاه ایجاد شده است.



دفتری یادآور شد: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه، شرکت های کشتی رانی جمهوری اسلامی و سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.



مدیر بورس استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: شرکت های سرمایه گذاری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تامین، کشتیرانی جمهوری اسلامی و پالایش نفت بندرعباس بیشترین تقاضای خرید را داشته اند.



دفتری در پایان، از شرکت های سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، بانک پاسارگاد و سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان شرکت هایی نام برد که بیشترین تقاضای فروش را در هفته گذشته به خود اختصاص دادند.