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۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۳

در حسینه ثارالله کرمان/

مراسم عزاداری نیمه دوم محرم در کرمان برگزار می شود

مراسم عزاداری نیمه دوم محرم در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: هیئت رزمندگان اسلام استان کرمان اعلام کرد مراسم عزاداری دهه دوم محرم با حضور سخنرانان و مداحان در حسینه ثارالله کرمان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رزمندگان اسلام استان کرمان مراسم عزاداری دهه دوم محرم را در حسینیه ثارالله کرمان برگزار می‌شود.

بنا به اعلام هیئت رزمندگان که در اختیار رسانه ها قرار گرفته است، مراسم از امشب 25 آبان‌ماه جاری با برگزاری نماز جماعت مغرب و عشاء آغاز می‌شود و با قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی و مداحی مداحان اهل بیت (ع) ادامه می‌یابد.

عزاداری‌ها به مدت 10 شب برگزار می‌شود و سخنران پنج شب اول حجت‌الاسلام اصغر عسکری امام جمعه جیرفت و پنج شب دوم حجت‌الاسلام مهدوی‌نیا از اساتید حوزه علمیه قم است.

کد مطلب 2175654

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