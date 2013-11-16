باران لبهای کویر لوت را سیراب کرد/ شکرگذاری کشاورزان از نزول رحمت الهی

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان طی هفته گذشته شاهد ناپایداریهای جوی بوده است و پس از مدتها بخشهایی از استان کرمان شاهد بارش باران هر چند اندک بودند.

هر چند از قبل پیش بینی شده بود سامانه ای که از روز چهارشنبه هفته گذشته در استان کرمان مستقر شده بود روز جمعه از استان خارج می شود اما شب گذشته بسیاری از شهرهای شمالی و شرقی استان شاهد ریزش باران بودند.

شب گذشته در حالی مردم کرمان شاهد نزول باران بودند که بخشهایی از کویر لوت نیز که سالها تشنه لب مانده بودند شب گذشته با باران شدید مواجه شدند.

بیشترین باران نیز در شرق استان روی داد که موجب آبگرفتگی معابر شد با این وجود بارش این باران موجب جاری شدت رودخانه فصلی شده است که سالها خشک شده بودند.

مریم سلاجقه کارشناس هواشناسی کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: طبق نقشه های هواشناسی امروز کرمان شاهد آسمانی کمی تا قستمی ابری خواهد بود و به تدریج سامانه باران زا از استان کرمان و بخشهای شرقی خارج می شود.

وی افزود: بارندگیها به صورت نسبی در برخی مناطق روی داده است.

سلاجقه از کاهش نسبی دمای هوا خبر داد و از کشاورزان خواست تدابیر لازم را در این خصوص رعایت کنند.

استان کرمان طی 17 سال گذشته با خشکسالی مواجه بوده است و کرمان از متوسط بارندگی در قسمتهای بیابانی و خشک نیز فاصله گرفته است که مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است با این وجود طی سال آبی گذشته میزان بارندگی 100 درصد افزایش یافته اما همچنان با متوسط میزان بارندگی نیز فاصله دارد.

