همدان مستعد مركز دوچرخه سواري ايران شدن/احداث پيست به كسب مدال هاي بيشتر كمك مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دوچرخه سواری استان همدان با قدمتی بیش از 60 سال با افتخاراتی بزرگ و کوچک مراحل و شرایط متفاوتی را تا كنون پشت سر گذاشته است.

در تیرماه امسال تغییراتی در این هیئت رخ داد که باعث تحول و رفع گلايه هاي چندين ساله شد و عاملی برای حضور کامل اعضای اين جامعه در هیئت فراهم شد كه بلافاصله پس از تشریک مساعی به وجود آمده، اعضاي کادر اجرایی و کمیته هاي مختلف مشخص و تقویم كاري با محتوای اجرايي چندین همایش، جلسه، مسابقه، اعزام و میزبانی تدوین و به اجرا در آمد.

حاصل فعالیت در سه ماه گذشته را مي توان برگزاری پنج همایش بزرگ عمومی و همگانی از جمله برگزاری روز بدون خودرو، برگزاری 9 مسابقه استانی در بین رده های مختلف نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان، میزبانی مسابقات لیگ برتر کوهستان کشور در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در همدان، میزبانی مرحله دوم مسابقات لیگ برتر کورسی جاده كشور در شهر تويسركان و اعزام بیش از دوازده تیم به مسابقات کشوری با کسب یک مدال بین المللی و دو مدال قهرماني كشور از سوي کسری قیاسی دوچرخه سوار نهاوندي و چندین مدال در لیگ برتر آقایان و بانوان نام برد.

به تازگي نيز دفتر نمايندگي هیئت دوچرخه سواري در شهر مریانج با همكاري مسئول ورزش و جوانان مريانج و با تدوین برنامه های اوليه با مسئوليت آقای محسن پرچمی تاسیس شد تا از پتانسيل و امكانات ورزشي اين منطقه در ارتقاي فرهنگ دوچرخه سواري استان استفاده شود.

در ضمن حضور حامد شهیدی دبير هيئت از شهریورماه تا آبان ماه در مركز دوچرخه سواری جهانUCI )) مستقر در شهر ایگل كشور سوئیس براي گذراندن بالاترین سطح دوره مربیگری از دیگر دستاوردها در اين راستا است.

مسئولان اين هیئت بزرگترین موفقیت را در اتحاد و همدلی مجموعه، ايجاد پيش ساخت هاي اصولي، جذب و پرورش استعدادهای نوجوانان به عنوان سرمايه هاي آتي در این رشته می دانند.

در اين راستا با سرپرست هيئت دوچرخه سواري استان همدان به گفتگو نشستيم.

هيئت دوچرخه سواري استان همدان از كمبود مالي رنج مي برد

احمد جهانگيري اظهار داشت: به رغم تمام توفیقاتی که عنوان شد هیئت دوچرخه سواري استان از كمبود شديد منابع مالی به منظور ارائه برنامه مدون اجرايي در انجام رسالت تبيين شده از طرف فدراسيون مربوطه، رفع كمبود هاي سخت افزاري و تامين تجهيزات ورزشي مناسب در سالن هاي تمريني رنج می برد.

سرپرست هيئت دوچرخه سواري استان همدان افزود: به طوري كه هم اكنون تنها از یک دستگاه موتورسیکلت در راستاي همراهي دوچرخه سواران، چند دستگاه دوچرخه آماتور و چند دستگاه ساده ورزشي كه متعلق به هیئت است، استفاده مي شود.

وي بيان داشت: در چنين شرايطي بديهي است كه براي تمرینات منظم دوچرخه سواران، اعزام به مسابقات، تجلیل از مدال آوران، انجام همایش هاي ورزشي، میزبانی مسابقات و همچنين حفاظت از ركاب زنان در تمرينات جاده اي با كمبود جدي مواجه باشند و طبيعي است كه وجود اين مشكلات در ساير نقاط استان نمود بيشتري داشته باشد.

حمايت بيشتري از بانوان دوچرخه سوار انجام شود

جهانگيري با بيان اينكه از دیگر مشكلات جدي اين هيئت مي توان بحث تمرینات بانوان دوچرخه سوار را که در بین آنها قهرمان کشور و حتی آسیا نيز وجود دارد اضافه كرد: اين تمرينات به دليل رعايت شئونات اسلامي و نكات ايمني بيشتر بايد در شرايط حمايتي خاصي صورت گيرد و نياز به امكانات بيشتري همچون خودرو مناسب دارد و در اين شرايط نيز به دليل عدم توان مالي هیئت تامين آن مقدور نيست كه خود مشكلات و محدوديت هايي را براي بانوان در اين رشته ورزشي به وجود مي آورد.

سرپرست هيئت دوچرخه سواري استان همدان عنوان داشت: با تمام این مشکلات خانواده دوچرخه سواری با همت و همبستگي در رشد و بالندگی این رشته در سطح استان مصمم بوده و از هیچ تلاشی دريغ نمي كند.

وي در ادامه گفت: به منظور استفاده از تمامی ظرفیت ها در استان تمامي عوامل اجرايي هیئت آماده دریافت پیشنهادهای سازنده و انتقادهای منصفانه است.

در ادامه مسئول کمیته فنی هیئت دوچرخه سواری همدان گفت: رشته دوچرخه سواری با دیگر رشته ها از جمله دو، شنا، والیبال و هر رشته ورزشی دیگر تفاوت دارد.

وحید شانیان اظهار داشت: زمانی که یک دوچرخه سوار می خواهد برای تمرین رود باید یک دوچرخه آماده و تمامی امکاناتی که یک دوچرخه حرفه ای نیاز دارد از جمله لاستیک خوب، تغذیه خوب به همراه داشته باشد چراکه می خواهد چهار یا پنج ساعت در جاده باشد و تمرین کند.

وی افزود: برای تمرین در این جاده های شلوغ همدان حتما باید یک موتورسیکلت یا خودرو این دوچرخه سوار را همراهی و حمایت کند تا حداقل جان این دوچرخه سوار در خطر نباشد.

مسئول کمیته فنی هیئت دوچرخه سواری همدان بیان داشت: برای مسابقه نیز در تمامی رشته ها بازیکنان ساک خود را می بندند و به مسابقه می روند اما یک دوچرخه سوار باید دوچرخه خود، لوازم تکنسین، قرقره و غیره را نیز به همراه ببرد و یک وانت باید با این فرد برای بردن لوازم اعزام شود.

شانیان اضافه کرد: رشته دوچرخه سواری و همچنين دوچرخه سوار برای مسابقه و تمرین به یک خودرو نیاز دارد و ما سال قبل این خودرو را در اختیار داشتیم اما از وقتی که هیئت عوض شده خودرویی به ما تحویل داده نشده است.

نبود باشگاه و انگيزه مالي از جمله مشكلات دوچرخه سواري است

وی با بیان اینکه مشکل بعدی مثل همه رشته ها مشترک است، عنوان داشت: نبود باشگاه و انگیزه مالی برای انجام تمرین و مسابقات از جمله مشکلات است و یکسری کارها در مجموعه هیئت دوچرخه سواری انجام شده و رایزنی هایی صورت گرفته است.

مسئول کمیته فنی هیئت دوچرخه سواری استان همدان در ادامه گفت: از دیگر مشکلات موجود نبود اسپانسر برای دوچرخه سواری است.

شانیان با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات که قدیمی است، ابراز داشت: نبود پیست دوچرخه سواری از جمله این مشکلات است که در سال دوم سفر ریاست جمهوری به همدان این قول داده شد و پلن کشیده و جانمایی شد ولی تا به امروز عملا هیچ کاری انجام نشد.

داشتن پيست دوچرخه سواري در همدان به كسب مدال هاي بيشتر كمك مي كند

وی اذعان داشت: همدان با داشتن پيست دوچرخه سواري بيشتري مي تواند در مسابقات قهرماني كشور موفق به كسب مدال هاي زيادي در ورزش دوچرخه سواري شود.

مسئول کمیته فنی هیئت دوچرخه سواری استان همدان گفت: هشت رشته در پیست و سه رشته در جاده وجود دارد و ما عملا با این وضعی که داریم هشت مدال را در مسابقات لیگ از دست می دهیم.

شانیان اظهار داشت: بسیاری از شهرها و استان ها از جمله ساری، اهواز، کرمان و مشهد پیست زدند و بچه ها در این پیست ها تمرین و مسابقه می دهند اما همدان از این قافله جا مانده است.

وی با بیان اینکه دوچرخه سواری در همدان از پتانسل بالایی به لحاظ ارتفاع برخوردار است، گفت: اگر همدان یک پیست دوچرخه سواری داشته باشد، می تواند به مرکز دوچرخه سواری ایران تبدیل شود.

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گزارش: مهري درويش قنبر