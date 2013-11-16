احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در برخی شهرها همچون خرمدره شاهد بارندگی بیش از 35 میلیمتر بودیم.
وی ادامه داد: با مقایسه میزان بارش در دو هفته گذشته مشاهده میکنیم که مقدار بارندگیها نسبت به میانگین بلندمدت بالاتر است که در این راستا نگرانی ها در خصوص کاهش بارندگی در آبان ماه برطرف شده است.
مسئول اداره کل هواشناسی استان زنجان افزود: از فردا سامانه بارشی از استان خارج خواهد شد و هوایی پایدار بر استان حاکم خواهد بود.
یاغموری ابراز امیدواری کرد طی روزهای آینده شاهد افزایش بارندگی های در سطح استان بوده تا برخی مشکلات در این حوزه مرتفع شود.
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