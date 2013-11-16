  1. استانها
  2. زنجان
۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۱۱

یاغموری:

زنجان طی روزهای اخیر 25 میلی‌متر باران داشته است

زنجان طی روزهای اخیر 25 میلی‌متر باران داشته است

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول اداره‌کل هواشناسی استان زنجان گفت: با ورود سامانه بارشی به استان شاهد بارش خوبی در چند روز گذشته به ویژه چهارشنبه بودیم که طی این مدت در زنجان شاهد بارش 25 میلی متر باران بودیم.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در برخی شهرها همچون خرمدره شاهد بارندگی بیش از 35 میلی‌متر  بودیم.

وی ادامه داد: با مقایسه میزان بارش در دو هفته گذشته مشاهده می‌کنیم که مقدار بارندگی‌ها نسبت به میانگین بلندمدت بالاتر است که در این راستا نگرانی ها در خصوص کاهش بارندگی در آبان ماه برطرف شده است.

مسئول اداره کل هواشناسی استان زنجان افزود: از فردا سامانه بارشی از استان خارج خواهد شد و هوایی پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

یاغموری ابراز امیدواری کرد طی روزهای آینده شاهد افزایش بارندگی های در سطح استان بوده تا برخی مشکلات در این حوزه مرتفع شود.

 

کد مطلب 2175691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها