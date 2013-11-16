۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۲۱

با تلاش پرسنل راهداری/

بازگشایی محور ارتباطی ایرانشهر- نیکشهر – چابهار/ مسیر جاسک– کنارک همچنان مسدود است

زاهدان- خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی ایرانشهر از بازگشایی محور ایرانشهر- نیکشهر- چابهار خبر داد.

ایوب کرد در گفتگو با مهر اظهار داشت: با تلاش پرسنل راهداری ایرانشهر و با استفاده از ماشین‌آلات سنگین محور ایرانشهر - نیکشهر - چابهار بازگشایی شد و در حال حاضر تردد در این محور جریان دارد.

وی ادامه داد: بارش باران طی دو روز گذشته در نواحی جنوبی استان موجب طغیان بسیاری از رودخانه محلی از جمله "کارواندر" و "راپچ" و به دنبال آن انسداد محور ارتباطی کنارک به جاسک شد.

کرد افزود: به دلیل افزایش حجم سیلاب ها امکان تردد و بازگشایی راه ارتباطی جاسک-کنارک تا زمان فروکش کردن و کاهش شدت روان آب‌ها در این مسیر امکان پذیرنیست.

وی از رانندگان وسایط نقلیه خواست تا در طول مسیر نسبت به علایم هشدار دهنده و همچنین توصیه‌های ماموران راهداری توجه کرده و از عبور و تردد از عرض رودخانه‌های محلی جدا خودداری کنند.

کد مطلب 2175787

