بازگشایی محور ارتباطی ایرانشهر- نیکشهر – چابهار/ مسیر جاسک– کنارک همچنان مسدود است

ایوب کرد در گفتگو با مهر اظهار داشت: با تلاش پرسنل راهداری ایرانشهر و با استفاده از ماشین‌آلات سنگین محور ایرانشهر - نیکشهر - چابهار بازگشایی شد و در حال حاضر تردد در این محور جریان دارد.

وی ادامه داد: بارش باران طی دو روز گذشته در نواحی جنوبی استان موجب طغیان بسیاری از رودخانه محلی از جمله "کارواندر" و "راپچ" و به دنبال آن انسداد محور ارتباطی کنارک به جاسک شد.

کرد افزود: به دلیل افزایش حجم سیلاب ها امکان تردد و بازگشایی راه ارتباطی جاسک-کنارک تا زمان فروکش کردن و کاهش شدت روان آب‌ها در این مسیر امکان پذیرنیست.

وی از رانندگان وسایط نقلیه خواست تا در طول مسیر نسبت به علایم هشدار دهنده و همچنین توصیه‌های ماموران راهداری توجه کرده و از عبور و تردد از عرض رودخانه‌های محلی جدا خودداری کنند.