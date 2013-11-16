نقش امام سجاد (ع) تکمیل اهداف عاشورا بود/ صحیفه سجادیه درمان دردهای جامعه بشری است

حجت الاسلام حجت الله فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امام سجاد (ع) در قالب دعا و نیایش تمام معارف حقه اسلامی را برای جامعه بشری به یادگار گذاشت که البته نقش حضرت زینب (س) نیز در این رابطه مثال زدنی و بسیار مهم بود.

وی افزود: می توان دانشگاه اهل بیت (ع) در عصر امام پنجم و امام ششم شیعیان را مدیون تلاش ها و معارف عرضه شده توسط امام سجاد (ع) که در قالب دعا برای شیعیان و پیروان آن حضرت بیان شده است، دانست.

حجت الاسلام فاضلی خاطر نشان کرد: اگر چه قیام امام حسین (ع) به ظاهر در روز عاشورای سال 61 و با شهادت آن حضرت به پایان رسید اما در واقع این انقلاب بعد از واقعه عاشورا توسط امام سجاد(ع) پیگیری شد و در سایه عنایات الهی اهداف قیام توسط آن حضرت ادامه پیدا کرد.

فاضلی افزود: امام سجاد (ع) در خطبه خود در شام چهره واقعی یزیدیان و نیز مظلومیت و حقانیت اهل بیت (ع) را برای مردم بیان کرد و بعد از آن نیز رشد و تعالی قیام امام حسین (ع) را به شکلی عالمانه در هر زمان و در هر شهر و دیاری برای مردم به روشنی تبین می کرد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه همچنین کتاب گرانقدر صحیفیه سجادیه را به عنوان زبور آل محمد (ص) و اخت القرآن معرفی کرد و اظهار داشت: این کتاب به تعبیر بزرگان و اهل معرفت می تواند نقش بسیار کلیدی در رشد و تعالی جامعه اسلامی داشته باشد.

وی افزود: با تامل در دعا های صحیفه سجادیه می بینیم که آن حضرت غنی ترین معارف دینی و الهی را به یادگار گذاشت و در شرایط اجتماعی عصر حاضر باید این کتاب بیش از پیش مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

حجت الاسلام فاضلی در پایان با اشاره به اینکه صحیفه سجادیه درمان دردهای جامعه بشری است بر استفاده از معارف حقه و انسان ساز آن تاکید کرد.