فرهاد مختاری مدیر گروه نوجوان شبکه دو در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این مسابقه با محتوای محیط زیست و بعضی موضوعات مناسبتی مثل نوروز در حال تولید است. "ماز" یک مسابقه میدانی جذاب است و در هر قسمت آن دو شرکت کننده دختر و پسر که محرم یکدیگر هستند مثلا یک خواهر و برادر، دایی و خواهرزاده و .. با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: این مسابقه با یک رقابت ورزشی ساده مثل طناب‌کشی آغاز شده و برنده بازی به عنوان نخستین شرکت‌کننده وارد ماز می‌شود، این شرکت‌کننده سه منطقه تله، ماز و برکه را پشت سر گذاشته و به مرحله نهایی می‌رسد.

مختاری یادآور شد: "ماز" در لوکیشن باغی در منطقه دماوند کلید خورده و ما سعی می‌کنیم در آن مفاهیم زیست محیطی را با زبانی ساده و مفرح به مخاطبان منتقل کنیم.

مدیر گروه نوجوان شبکه دو با اعلام اینکه این برنامه اجرای متفاوتی خواهد داشت، تصریح کرد: مخاطبان تلویزیون به هیچ‌وجه تصویر مجری این مسابقه را مشاهده نخواهند کرد، مجری ما در حقیقت یک صدا است که برای آن شخصیت‌پردازی داشته‌ایم.

مسابقه زیست محیطی "ماز" به تهیه‌کنندگی گروه نوجوان شبکه دو در 50 قسمت 40 دقیقه‌ای روی آنتن تلویزیون می‌رود.