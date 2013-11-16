مصرف انرژی در ایران 14 برابر ژاپن/ توسعه فناوریهای استخراج نفت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی وطنی در حاشیه هم اندیشی شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت با بیان که در حال حاضر 11 ستاد توسعه فناوری راهبردی در معاونت علمی شکل گرفته است، افزود: علاوه بر این دو ستاد جدید نیز به این تعداد اضافه شده است.

معاون پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ستاد فناوری های نفت، گاز و زغال سنگ و ستاد فناوری های بهینه سازی مصرف انرژی را این دو ستاد جدید نام برد و اظهار داشت: در حال حاضر روزانه حدود 2 میلیون بشکه فرآورده نفتی در ایران مصرف می شود و در اوج مصرف نیز روزانه این میزان به 5 میلیون بشکه نفت خام می رسد.

وی با بیان این که میزان مصرف انرژی در کشور 14 برابر میزان مصرف انرژی در کشور ژاپن است، ادامه داد: برای تولید و مصرف بهینه انرژی نیاز به توسعه فناوری هایی چون اکتشاف و استخراج نفت، تصفیه و پالایش نفت و انتقال و توزیع و نفت و گاز داریم که تا کنون سرمایه گذاری مناسبی در این حوزه نشده است.

وطنی ایجاد این دو ستاد راهبردی را برای توسعه در این حوزه ها ذکر کرد و یادآور شد: کاهش مصرف انرژی و بهینه مصرف کردن آن نیاز به توسعه فناوری ها دارد و از آنجا که تجهیزات این حوزه بسیار گرانقیمت است، نیاز به بسترهای حمایتی داریم.

وی با اشاره به گران بودن تجهیزاتی چون مواد شیمیایی، کمپرسورها، پمپ ها و توربین ها در حوزه نفت و گاز خاطرنشان کرد: اگر برخی از مواد شیمیایی استراتژیک به کشور نرسند عملاً بخش پتروشیمی کشور ما از گردونه تولید خارج خواهد شد.

معاون پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به واردات گاز از کشور ترکمنستان اضافه کرد: روزانه حدود 40 میلیون متر مربع گاز از کشور ترکمنستان به کشور وارد می شود در حالی که ایران کشوری با ذخایر غنی گاز است ولی از سوی دیگر کشور نیاز به ایجاد پالایشگاه های توسعه یافته و خطوط لوله است.

وی خشک کردن و نم زدایی کردن از گاز را یکی از فرآیندهای مهم در پالایشگاه های گاز دانست و ادامه داد: یکی از مواد شیمیایی استراتژیک در این حوزه تری اتیل گلایگول برای رطوبت زدایی از گاز است که اگر نتوانیم در کشور با استفاده از تجهیزات مناسب تولید کنیم با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد. از این رو معاونت علمی با ایجاد ستاد راهبردی در این حوزه سعی دارد تا زیرساخت های پژوهشی و فناوری را ایجاد کند به امید روزی که بتوانیم سهمی در کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف آن داشته باشیم.

وطنی همچنین با اشاره به وضعیت فرآیند استخراج نفت و گاز در کشور یادآور شد: گازهایی که به همراه نفت در زمان استخراج خارج می شود در مشعل ها سوزانده می شود که ایجاد ستادهای راهبردی در این حوزه موجب توسعه فناوری در این زمینه خواهد شد.

وی همچنین از تقویت ارتباط میان ستادهای راهبردی با دستگاه های مرتبط با حوزه های علمی و پژوهشی خبر و در این رابطه توضیح داد: با حضور مسئولان دستگاه های مرتبط با حوزه علم و فناوری چون وزارت بهداشت و وزارت علوم درصدد هستیم تا از همه ظرفیت های ستادهای راهبردی برای تقویت این حوزه ها اقدام کنیم.