اهدای جایزه ادبی نروژ به یاشار کمال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی نیوز، یاشار کمال نویسنده برجسته ترکیه، از سوی آکادمی ادبیات و آزادی بیان نروژ به عنوان برنده این جایزه در سال 2013 انتخاب شد.

بر مبنای اعلامیه‌ای که از سوی «یاپی کردی» ناشر آثار کمال که در مراسم اهدای این جایزه حضور داشت، صادر شد، وی این جایزه را از دست کنوت اودگارد رئیس این آکادمی دریافت کرد.

وی در هنگام اهدای این جایزه به نویسنده کهنه کار ترکیه گفت: شما همیشه شاعر اتحاد و همبستگی بوده‌اید و همواره از افراد ضعیف و آنهایی که زیر فشار زندگی کرده‌اند، دفاع کرده‌اید.

کمال در مراسم دریافت این جایزه گفت: هر کسی باید به خاطر بیاورد که هر جنگ به معنی یک فرمان مرگ است. نه برنده و نه بازنده و نه حتی آنها که بیرون از این نبرد هستند، نمی‌توانند از ویرانی جنگ برکنار بمانند. هنر، ترانه والای لذت مردم و وفاداری به جهان است. تا زمانی که موسساتی چون آکادمی نروژ که شامل ادبیات و آزادی در عنوان خود است، از افتخار انسانی دفاع کنند، هیچ فردی نمی‌تواند ارزش‌های انسانی را به نابودی بکشاند.

در این مراسم آسی جردروم و توروالد استین از اعضای این آکادمی به ایراد سخنرانی در زمینه تاثیرگذاری ادبیات یاشار کمال پرداختند.

جایزه 18 هزار و 500 دلاری آکادمی ادبیات و آزادی بیان نروژ از سال 2003 برای بزرگداشت بیورنستیرن مارتینیوس بیورنسون شاعر، نمایشنامه‌نویس و رمان نویس برنده جایزه ادبی نوبل نروژی در سال 1903 اهدا می‌شود و با اهدای آن از چهره‌هایی که برای ادبیات و آزادی بیان تلاش کرده‌اند تقدیر به عمل می‌آید.