به گزارش خبرگزاری مهر، معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش نیشابور از اهدای 80 باب مغازه توسط خیر نیکاندیش سیدرضا سیدیزاده به این اداره خبر داد.
محمدیوسف سپهریراد ضمن تسلیت ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: این خیر شش دانگ سند دو باب پاساژ هر کدام با 40 باب مغازه تجاری را به آموزش و پرورش شهرستان اهدا کرد.
وی بیان داشت: یکی از پاساژها در خیابان فردوسی جنوبی جنب هیئت علی اکبری(ع) و دیگری در خیابان امام خمینی(ره) نرسیده به میدان خیام است.
مدیر آموزش و پرورش نیشابور ادامه داد: نیت این خیر فقط برای تامین هزینه ملزومات لباس، لوازم تحریر و ... دانشآموزان نیازمند و محروم مقطع ابتدایی بوده است.
سپهریراد با بیان اینکه این کار دارای آثار فراوان اجتماعی، فرهنگی و آموزشی است و تقویت حس نوعدوستی و نیاز جامعه را همراه دارد، گفت: ثواب این هدیه مانند صدقه است با این تفاوت كه جاری است و تا ابد جریان دارد.
وی بیان کرد: این دومین خیراندیش نیشابوری بعد از مهندس وکیلی خیر مدرسهساز است که گام موثری برای مساعدت با آموزش و پرورش برداشته است.
شب شعر ياس سرخ نيشابور را به سوگ نشاند
همزمان با شام غريبان سالار شهیدان حضرت ابا عبداله الحسین(ع) شب شعر «ياس سرخ» با حضور شاعران و عاشقان حسيني در تالار ادیب اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور برگزار شد.
خليلاله عراقي سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامي نیشابور اظهار داشت : انقلاب اسلامی ما به رهبری امام خمینی (ره) تداوم نهضت حضرت اباعبداله الحسین(ع) بود و اينك ما باز هم به اصل خود که همان دهه اول محرم است رجوع کرده ایم و ملت ایران مصمم هستند قیام حسینی را تا ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه دهندو دراین راستا شاعران ما همچون کمیل ابن زیاد و دعبل خزایی اشعاری را که از عمق جان و با اهداف امام حسین (ع) میباشد ارائه دهند و شاعران ما نیز باید به ترسیم وظایف حضرت زینب(س) حضرت سجاد(ع) و دیگر یاران ابا عبداله در صحرای کربلا پراخته اند.
وي گفت: در شب شعر « ياس سرخ» مداحان به ذکر مصیبت اهل بیت و مداحی حضرت ابا عبداله الحسین (ع) پرداخته و سپس شاعران ولایی نیشابور اشعار ودل نوشتههاي خود را با موضوع محرم، نهضت حسيني و عاشورا قرائت کردند.
سوگواره بصیرت عاشورایی در بقاع امامزادگان داورزن برگزار شد
سوگواره بصیرت عاشورایی و مراسم عزاداری حسینی در 23 بقعه متبرکه امامزادگان در سطح شهرستان داورزن برپا شد.
این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و هیئات عزاداری بهصورت ویژه همزمان با روز عاشورای حسینی برگزار شد و این آستان را غرق ماتم و اندوه کرد.
حضور پرشور هیئتهای مذهبی یکی پس از دیگری در محل آستان مقدس امامزادگان به مراسم عزاداری سالار و سرور شهیدان شکوه ویژهای داده بود.
هیئتها با احترام به ساحت سرور شهیدان و عزاداری بر قیام حسینی نوحهسرایی کردند و گریستند؛ با گفتن اذان ظهر عزاداران آماده نماز اول وقت شدند و پیام حسین(ع) را مبنی بر بهپایداری نماز، پاس داشتند.
مرکز شهرستان داورزن در کیلومتر 320 غربی حرم مطهر رضوی به عنوان اولین میقاتالرضای استان خراسان رضوی واقع شده است.
