۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۱۵

حجت الاسلام فاطمی نسب به مهر خبر داد:

مراسم سوگواری دهه دوم محرم در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر رسانه و اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) از برگزاری مراسم سوگواری دهه دوم ماه محرم در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) خبر داد.

حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم سوگواری دهه دوم ماه محرم با برگزاری مراسم مدیحه سرایی و سخنرانی در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: در این دهه بعد از نماز مغرب و عشا آیت‌الله استادی سخنرانی و سید علی حسینی نژاد و حسن باقری مدیحه سرایی می کنند.

مدیر رسانه و اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) عنوان کرد: بعد از نماز صبح نیایش صبحگاهی و یک ساعت مانده به اذان ظهر بیان احکام حجت الاسلام اخوری برگزار می‌شود.

حجت الاسلام فاطمی نسب تصریح کرد: همچنین در دهه دوم ماه محرم، ساعت 16 دکتر جوادی در شبستان امام خمینی(ره) این آستان مقدس سخنرانی می‌کند.

کد مطلب 2175890

