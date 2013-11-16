حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم سوگواری دهه دوم ماه محرم با برگزاری مراسم مدیحه سرایی و سخنرانی در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: در این دهه بعد از نماز مغرب و عشا آیت‌الله استادی سخنرانی و سید علی حسینی نژاد و حسن باقری مدیحه سرایی می کنند.

مدیر رسانه و اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) عنوان کرد: بعد از نماز صبح نیایش صبحگاهی و یک ساعت مانده به اذان ظهر بیان احکام حجت الاسلام اخوری برگزار می‌شود.

حجت الاسلام فاطمی نسب تصریح کرد: همچنین در دهه دوم ماه محرم، ساعت 16 دکتر جوادی در شبستان امام خمینی(ره) این آستان مقدس سخنرانی می‌کند.