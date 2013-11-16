به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم سوری ظهر شنبه در كرسی آزاداندیشی امر به معروف و نهی از منکر كه در سالن رازی دانشگاه علوم پزشكي گناباد برگزار شد اظهار داشت: وجود قوانین تنظیم کننده در هر جامعه ای وجود دارد و لازمه ورود به یک جامعه پذیرفتن بایدها و نبایدهای آن جامعه است و دین هم از این قاعده مستثنی نیست.

وي افزود: پوشش از دیر باز و حتی در زمان انسان‌های نخستین نیز برای انسان‌ها دغدغه و یک نیاز بوده‌است و انسان همواره درصدد استفاده از پوششی مناسب برای خود بوده است.

سوري گفت: در قرآن آیاتی در مورد حجاب و پوشش زنان و مردان وجود دارد که به صورت روشن و کامل به مقوله پوشش زنان و مردان اشاره دارد.

وي افزود: اسلام دینی بزرگ و همه جانبه است و برای تمام مسائل فردي و اجتماعي برنامه دارد و احکامی را وضع کرده و یکی از احکام و دستورات اسلام در حوزه فردی و اجتماعی و فرهنگی، احکام پوشش و حجاب زنان و مردان است.

وي تصريح كرد: دین اسلام بر اساس عقلانیت است و حجاب به معنای استفاده مطلق از چادر نیست بلکه اسلام می‌گوید باید پوشش انسان طوری باشد که موجب تحریک دیگران نشود.

وي بيان داشت: هدف اسلام از بیان نوع پوشش زنان و مردان، ارائه یک پوشش مناسب برای سعادت دنیوی و اخروی است.

سوري گفت: دین اسلام با تأکید بر ارزش‌های اخلاقی همچون عفاف و پاکدامن و حجاب و پوشش، می‌خواهد حرمت و کرامت زن در عرصة اجتماع حفظ شود.

سوري تصريح كرد: اشکال ما در حوزه حجاب این است که واژه پوشش برای ما درست تعریف نشده و به همین دلیل است که جامعه ما دچار بدحجابی شده است.