فرهنگ عاشورا مهمترین ابزار مقابله با جنگ نرم دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هادی موسوی ظهر شنبه در جمع مردم سوگوار امام سجاد (ع) این شهرستان افزود: عاشورا احیاى فرهنگ شهادت‏ طلبى و شهیدپرورى است.

وی در ادامه قیام عاشورا مکتب " عمل به تکلیف‏ " و امید به خدا دانست و اظهارداشت: عاشورا عمیق ‏ترین و گویاترین رهنمود حسینى علیه السلام به نهضت هاى اسلامى است.

امام جمعه ماسال گفت: عاشورا درس احیاى سنت نبوى، عدالت علوى و صبر سبز مجتبوى و فریاد سرخ حسینى است.

وی همچنین با بیان اینکه نهضت امام حسین‏ (ع) نهضتى مقدس، متعالى و روحانى بود، افزود: پاکى، خلوص، بی اعتنایى به دنیا، برى بودن از اغراض شخصى و آز و جاه‏طلبى و خودخواهى از ویژگیهاى این قیام است.

موسوی اظهارداشت: نهضت حسینی درس قسط، عدالت، توحید، شرافت، ایثار و فداکارى به مردم داد.

وی بر لزوم تقویت فرهنگ شهادت طلبی در جامعه تاکید کرد و اذعان داشت: تقویت روحیه و فرهنگ شهادت طلبی به مفهوم تقویت کمال خواهی و آرمان خواهی است.

امام جمعه تصریح کرد: در عاشورا ارزشهای انسانی موج می‏ زند و هر قطعه‏ ای از این قیام گواه عظمت روحی و شخصیت عظیم پدید آورندگان آن است.

وی در ادامه بر ضرورت تبیین فلسفه عاشورا در بین تمامی آحاد مردم به ویژه جوانان تاکید کرد و یادآورشد: عاشورا ملاک و معیار انسانیت را آشکار و مرز میان آدمیت و سَبُعیّ را توضیح می‏ دهد.