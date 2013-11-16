۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۵۷

حجت الاسلام احمدی به مهر خبر داد:

فراخوان ثبت نام مدارس جدید حوزه علمیه خواهران اعلام شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران از اعلام فراخوان برای ثبت نام در مدارس جدید حوزه های علمیه خواهران خبر داد.

حجت الاسلام محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فراخوان ثبت نام در دوره کارشناسی 15 مدرسه جدید حوزه علمیه خواهران از 18 آبانماه آغاز شده و تا 20 آذر ماه ادامه دارد.

وی بیان داشت: خواهران علاقمند برای تحصیل در حوزه علمیه می‌توانند به صفحه اختصاصی مدیریت سنجش و پذیرش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به نشانی www.whc.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران با بیان این که حداکثر سن خواهران باید 30 سال بوده و داشتن دیپلم از شرایط ثبت نام است، افزود: کلاس‌های این دوره از 14 بهمن ماه، نیمه دوم سال تحصیلی آغاز می‌شود و ظرفیت کل پذیرش 220 نفر است.

به گفته حجت الاسلام احمدی 30 آذرماه خواهران به مصاحبه دعوت شده و اول دی ماه نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

وی عنوان کرد: حوزه های علمیه تازه تاسیس شده در شهرهای خاش در استان سیستان و بلوچستان، لامرد در استان فارس، رضوانشهر و آستانه اشرفیه در استان گیلان، کبودرآهنگ در استان همدان، یزد و بهاباد در استان یزد، لیکک بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد و رفسنجان در استان کرمان، خور و بیابانک در استان اصفهان، نسیم بهارستان، اندیشه شهریار و تهران در استان تهران، دزفول در استان خوزستان و مهدیشهر در استان سمنان است.
 

