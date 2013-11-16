فراخوان ثبت نام مدارس جدید حوزه علمیه خواهران اعلام شد

حجت الاسلام محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فراخوان ثبت نام در دوره کارشناسی 15 مدرسه جدید حوزه علمیه خواهران از 18 آبانماه آغاز شده و تا 20 آذر ماه ادامه دارد.

وی بیان داشت: خواهران علاقمند برای تحصیل در حوزه علمیه می‌توانند به صفحه اختصاصی مدیریت سنجش و پذیرش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به نشانی www.whc.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران با بیان این که حداکثر سن خواهران باید 30 سال بوده و داشتن دیپلم از شرایط ثبت نام است، افزود: کلاس‌های این دوره از 14 بهمن ماه، نیمه دوم سال تحصیلی آغاز می‌شود و ظرفیت کل پذیرش 220 نفر است.

به گفته حجت الاسلام احمدی 30 آذرماه خواهران به مصاحبه دعوت شده و اول دی ماه نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

وی عنوان کرد: حوزه های علمیه تازه تاسیس شده در شهرهای خاش در استان سیستان و بلوچستان، لامرد در استان فارس، رضوانشهر و آستانه اشرفیه در استان گیلان، کبودرآهنگ در استان همدان، یزد و بهاباد در استان یزد، لیکک بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد و رفسنجان در استان کرمان، خور و بیابانک در استان اصفهان، نسیم بهارستان، اندیشه شهریار و تهران در استان تهران، دزفول در استان خوزستان و مهدیشهر در استان سمنان است.

