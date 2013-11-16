تبلیغات پیامکی بیمارستانها برای درآمدزایی/ جراحی با تخفیف ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا برخی از بیمارستانهای خصوصی با ارسال پیامکهای تبلیغاتی، به معرفی خدمات خود با تخفیف ویژه می پردازند. این در حالی است که چنین تبلیغاتی در حوزه سلامت و بیمارستانها، نیازمند اخذ مجوز از سازمان نظام پزشکی است. اما به نظر می رسد که این قبیل پیامکها بدون مجوز نظام پزشکی برای برخی از خطوط تلفن همراه ارسال می شود.

محتوای پیامک یکی از بیمارستانهای خصوصی، تبلیغات خدمات جراحی زیبایی بینی، سینه و شکم است که عنوان داشته این خدمات را با تخفیف ویژه ارائه می دهد.

در تماس با این بیمارستان جویای هزینه جراحی زیبایی بینی شدیم که عنوان شد حداقل هزینه جراحی زیبایی بینی در این بیمارستان 3 میلیون و 300 هزار تومان است.

کسی که پاسخگوی سئوالات بود، عنوان داشت که هزینه این جراحی در یکی دیگر از بیمارستانهای خصوصی تهران بالغ بر 12 میلیون تومان است.

دکتر سجاد رضوی مدیر نظارت بر درمان وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هرگونه تبلیغات پزشکی می بایست با مجوز سازمان نظام پزشکی انجام شود ولی متاسفانه مخابرات و نشریات ما بدون توجه به این قانون، نسبت به تبلیغات پزشکی اقدام می کنند.

وی از رایزنی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی با وزارت ارشاد برای ساماندهی تبلیغات پزشکی خبر داد و افزود: گفته می شود که در حدود 10 درصد تبلیغات پزشکی با مجوز نظام پزشکی انجام می شود و مابقی آنها مجوز ندارند که این امر یک تخلف محسوب می شود.

دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در رابطه با تبلیغات در حوزه سلامت، گفت: متاسفانه بالاتر از دو سوم تبلیغات حوزه سلامت کسانی هستند که فاقد صلاحیت ورود به بحثهای تخصصی بوده و یا اساسا پزشک نیستند و هیچ گونه توانمندی حرفه ای در این زمینه ندارند.

وی با اعلام اینکه در حدود 60 درصد تبلیغات به صورت قاچاق، پنهان و زیرزمینی در حوزه های مختلف اتفاق می افتد، گفت: حجم مواردی که از سازمان نظام پزشکی استعلام می شود بسیار نادر است و متناسب با حجم انتشار این آگهی ها نیست.

زالی ادامه داد: خوشبختانه اصلاحی در آیین نامه تبلیغات ملی کشور صورت گرفته و ما نیز در بخشي از آن شرکت داشتیم و در همان جا به صورت دقیق اعلام شده برای درج آگهی سلامت باید از سازمان نظام پزشکی محل استعلام صورت گرفته باشد.