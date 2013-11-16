به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدتقی نوربخش در این دیدار ضمن معرفی اجمالی حوزههای بیمهای، درمانی و اقتصادی سازمان تأمیناجتماعی ایران، بر آمادگی برای توسعه روابط در حوزه درمانی و اعزام و ساماندهی نیروی کار در قطر تأکید کرد و گفت: در ایران نیروی کار ماهر و متخصص خوبی داریم که در مقایسه با سایر کشورها شاید ارزانتر هم باشد.
نوربخش با اشاره به پروژههای ساختوساز که پیشرفت خوبی در قطر دارد، گفت: ما براساس رابطه برادری و دوستی و باتوجه به توان و ظرفیت بالای موجود در ایران قصد همکاری در این پروژهها را داریم و همچنین درخصوص آموزش فنی و حرفهای نیز آماده گسترش روابط هستیم.
وی با اشاره به مشترکات فرهنگی ایران و قطر ضمن ابراز علاقه قلبی برای افزایش همکاری در حوزه کار و اشتغال، از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از دکتر عبدالله صالح الخلیفی برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد.
دکتر عبدالله صالحالخلیفی، وزیر کار و امور اجتماعی قطر نیز در این دیدار نیروهای ایرانی را افرادی خبره و برجسته دانست و گفت: نیروهای ایرانی در بخش خصوصی قطر و همچنین در حوزه سلامت فعالیت خوبی دارند.
وی افزود: نیروی کار ایرانی از قدیمالایام در قطر حضور داشتهاند و قدیمیترین نیروهای کار قطر ایرانیها بودهاند و روابط ما ریشهای است.
عبدالله صالح الخلیفی با اشاره به تفاهمنامه قبلی ایران و قطر در رابطه با تبادل نیروی کار، افزود: من از موضوع تفاهمنامههای فیمابین اطلاع دارم و امیدوارم این همکاریها توسعه و ادامه داشته باشد.
وزیرکار و امور اجتماعی قطر ضمن پذیرش دعوت سفر وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، گفت: در گذشته که مسئولیت دانشگاه قطر را برعهده داشتم به تهران و شیراز سفر کردهام و در زمینههای علمی و آموزشی از اساتید ایرانی براساس تفاهمات بیندانشگاهها استفاده میکردیم.
وی بااشاره به اینکه در زمینه فنی و حرفهای امکان و زمینه همکاری با ایران وجود دارد و اظهار داشت: در زمینه کار هم سعی میکنیم تا بهترین همکاریها را داشته باشیم و آرزو میکنم که این همکاریها بین دو کشور استمرار داشته باشد.
شایان ذکر است، در این دیدار دکتر محمدجواد آسایش، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر، دکتر ایرج عبدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و برخی از مدیران سازمان تأمیناجتماعی و سفارت جمهوریاسلامی ایران در قطر نیز حضور داشتند.
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