  1. حوزه و دانشگاه
۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۲۴

توکلی خبر داد

مهلت ثبت نام کنکور ارشد 93 تمدید شد/ ثبت نام 716 هزار داوطلب 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 93 و نوزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور مهلت ثبت نام تا ساعت 24 روز دوشنبه 27 آبان ماه 92 تمدید می شود.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبانی که علاقمند به شرکت در این آزمون هستند و تا این ساعت نسبت به ثبت نام اقدام نکرده اند ضرورت دارد با مراجعه به سایت سازمان و اطلاعیه مورد نظر برای ثبت نام در این آزمون حداکثر تا ساعت 24 روز دوشنبه 27 اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: تا ساعت 8 صبح امروز تعداد 716 هزار داوطلب در این آزمون ثبت نام کرده اند که از این تعداد 83 هزار نفر علاوه بر ثبت نام شرکت در رشته امتحانی اول، متقاضی شرکت در رشته امتحانی دوم (شناور) نیز شده اند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد سال 93 در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 16، 17 و 18 بهمن ماه سال 92 برگزار می شود.

