مهلت ثبت نام کنکور ارشد 93 تمدید شد/ ثبت نام 716 هزار داوطلب 

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبانی که علاقمند به شرکت در این آزمون هستند و تا این ساعت نسبت به ثبت نام اقدام نکرده اند ضرورت دارد با مراجعه به سایت سازمان و اطلاعیه مورد نظر برای ثبت نام در این آزمون حداکثر تا ساعت 24 روز دوشنبه 27 اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: تا ساعت 8 صبح امروز تعداد 716 هزار داوطلب در این آزمون ثبت نام کرده اند که از این تعداد 83 هزار نفر علاوه بر ثبت نام شرکت در رشته امتحانی اول، متقاضی شرکت در رشته امتحانی دوم (شناور) نیز شده اند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد سال 93 در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 16، 17 و 18 بهمن ماه سال 92 برگزار می شود.