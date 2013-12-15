به گزارش خبرنگار مهر، همایون خوشروان با اعلام شناسایی مناطق آسیب پذیر سواحل جنوبی دریای خزر در مقابل مخاطرات لرزهای گفت: مناطق آسیب پذیر سواحل جنوبی دریای خزر در مقابل مخاطرات لرزهای از سوی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر موسسه تحقیقات آب شناسایی شد.
مدیر گروه مدیریت مناطق ساحلی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر اظهارداشت: در آخرین کار پژوهشی که از سوی این مرکز روی مخاطرات لرزهای سواحل جنوبی دریای خزر انجام گرفت، مناطق آسیب پذیر در مقابل مخاطرات لرزهای شناخته شد و ریسک مخاطرات ژئوتکنیکی حاصل از وقوع زمین لرزه مانند زمین لغزش و روانگرایی در محدوده سواحل جنوبی دریای خزر محاسبه و تعیین شد.
وی افزود: معمولا در روش های میدانی و مشاهده ای برای جستجوی گسل های فعال و نحوه عملکرد آنها میتوان از شواهد زمین ریخت شناختی حاصل از تاثیر نیروهای تکتونیکی کمک قابل توجهی گرفت. در همین خصوص بازدید میدانی از ناحیه کوهپایه ای مشرف به جلگه ساحلی بخش جنوبی دریای خزر در ناحیه رودخانه بلیران واقع در بخش شرقی شهرستان آمل انجام گرفت.
خوشران ادامه داد: در این بازدید مشخص شد بخشی فعال از گسل بزرگ مازندران در این منطقه باعث بهم خوردگی نظم توپوگرافی تپههای کم ارتفاع شده و بریدگیهای تکتونیکی مانند درههای عمیق با دیوار قائم را با روند غربی - شرقی در آن به وجود آورده است.
عضو هیئت علمی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر تصریح کرد: فرایند لغزش مواد سست و جاذب رطوبت رسی و مارن رسی سبب قائم شدن کنارههای شمالی و جنوبی تراس ها شده و در حاشیه جنوبی آن حضور مواد به شدت خرد شده مارن آهکی نازک لایه به رنگ خاکستری و سنگهای مارن رسی حاوی مواد تبخیری (گچ) به رنگ زرد لیمونیتی شاهدی آشکار بر عملکرد فعال نیروهای تکتونیکی در این منطقه است.
وی افزود: همچنین در فاصله پنج کیلومتری از روستای بلیران چشمه گوگردی وجود دارد که در حال حاضر با جریان فعال به درون رودخانه بلیران تخلیه میشود. شدت خروج گازهای گوگردی از آن درحدی است که در فاصله یک کیلومتری آن میتوان بوی گوگرد را به خوبی حس کرد.
خوشروان در خصوص خاستگاه این چشمه گفت: خاستگاه این چشمه از نوع گسلی است و آب آن از لایههای عمیق حاوی گوگرد نشات میگیرد. در حقیقت این عوامل گواهی آشکار برای یافتن مناطق فعال گسلی و چشمههای لرزه زای احتمالی هستند که نمونه های خوبی از آن را میتوان در ناحیه استراباکو لاریجان آمل، شور آب ورسک و لاویج چمستان مشاهده کرد.
این مقام مسئول در مرکز ملی تحقیقات دریای خزر خاطرنشان کرد: بنابراین پیشنهاد میشود این چشمه فعال از سوی مراجع پژوهشی ذیربط در سطح ملی به عنوان سایت اندازهگیری فعالیت های درونی مورد ارزیابی دقیقتر قرار گرفته و به فناوری پیشرفته برای پیشبینی زمین لرزه تجهیز شود تا در مواقع اضطرار با ارائه هشدارهای لازم سبب کاهش مخاطرات لرزهای در استان مازندران شود.
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