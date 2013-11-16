۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۴۲

اسدپور تصریح کرد:

اساس عاشورا بر عدالت، حریت و احیای شخصیت انسانی استوار است

آستارا – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آستارا گفت: اساس عاشورا بر عدالت، حریت و احیای شخصیت انسانی استوار است و فرهنگ عاشورا برای پاسداری و انتقال این پیام به نسل های آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان اسدپور ظهر شنبه در جلسه فرهنگی و اجتماعی آستارا ضمن تسلیت شهادت حضرت امام حسین (ع) افزود: عاشورا غیر از درس یک صحنه عبرت است، انسان باید در این صحنه نگاه کند تا عبرت بگیرد.

وی اظهارداشت:  حماسه عاشورا سراسر، شعارهاى آزادى ‏طلبى و استقامت و عزت نفس است.

 فرماندار آستارا گفت: رمز موفقیت و راز پیروزى انسان در همیشه تاریخ بستگى به استقامت و پایدارى در مقابل سختى ‏هاى راه دارد و امام حسین (ع)  با استقامت خود در برابر بناى شرک و اساس کفر و الحاد و بذل جان و تمام هستى خود در این راه مقدس، باعث دمیده شدن روح پایدارى و آزادگى در بین مردم شد.

وی تاکید گرد: قیام حسینى نه تنها براى مسلمانان بلکه براى غیر مسلمانان نیز که به دنبال رهایى از ظلم و ستم بوده و هستند، سرمشق قرار مى گیرد.

اسدپور اظهارداشت: انقلاب خونین حضرت سیدالشهدا علیه السلام تمام معادلات سیاسى دشمنان را بر هم زد و اوضاع اجتماعى آن زمان را دگرگون ساخت.

وی در ادامه با بیان اینکه عصر عاشورا پایان نهضت امام حسین علیه السلام  نبود بلکه آغاز حرکت و اول بیدارى ملت اسلام به ویژه  شیعیان بود، یادآورشد: ایستادگی و صبر زینب (س)الگوی مهمی برای تمامی بشریت است.

