برگزاری کنکور مستقل دانشگاه آزاد در انتظار تصمیم کمیسیون آموزش مجلس

حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین تصمیمات برگزاری کنکور دانشگاه آزاد اسلامی به صورت مستقل، گفت: در این خصوص جلسات متعددی با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.

وی در خصوص اظهار نظرهای مختلف در این باره، اظهار داشت: مقرر شده مباحث مطرح شده در خصوص برگزاری کنکور دانشگاه آزاد اسلامی به صورت مستقل جمع بندی و نتیجه نهایی اعلام شود.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، ادامه داد: آخرین تصمیمات در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اتخاذ می شود که بر اساس قانون مصوب نیز دانشگاه آزاد هم در این کمیسیون عضو بوده و نظرات خود را اعلام می کند.

میرزاده در خصوص موضع گیری دانشگاه نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر، گفت: به هر تصمیمی که در این کمیسیون اتخاذ شود عمل می کنیم ولی هنوز کمیسیون نهایی تشکیل نشده است.

برای تحصیلات تکمیلی ظرفیت سازی نشده

وی ضمن انتقاد از عدم توجه دانشگاهها برای ظرفیت سازی تحصیلات تکمیلی در رشته های مختلف، ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر یک میلیون نفر متقاضی تحصیلات تکمیلی در کشور وجود داشته و این در حالی است که ظرفیت جذب سالانه دانشگاههای آزاد و دولتی کشور 250 تا 300 هزار نفر است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تحصیلات تکمیلی را مقارن با کیفی سازی علمی در کشور دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر تحصیلات تکمیلی به دلیل کمبود امکانات، تجهیزات و منابع مالی با مشکل مواجه شده است.

میرزاده اعلام کرد: استانی که موفق به تامین زیرساختهای لازم برای راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی شود مورد حمایت ویژه قرار می گیرد، افزود: در حال حاضر توسعه تحصیلات تکمیلی به همراه کیفی سازی علمی از جمله نیازهای اصلی کشور محسوب می شود.

وی کیفی سازی علمی و توسعه تحصیلات تکمیلی در واحدهای دانشگاههای آزاد سراسر کشور با فراهم کردن زیرساختهای لازم را سیاست کلی دانشگاه آزاد در سنوات آینده دانست.