راه اندازی مرکز ارتباط مردمی نمایندگان کرج در مجلس در فردیس

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با راه اندازی این دفتر دیگر نیاز نیست شهروندان با طی مسافت طولانی به مرکز استان عزیمت کرده و می توانند با مراجعه به این دفتر مشکلات و مطالبات خود را مطرح کنند.

وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده، در این دفتر که در ساختمان فرمانداری شهرستان فردیس واقع شده روزهای یکشنبه و سه شنبه اکبریان و روز دوشنبه محمد جواد کولیوند دیگر نماینده کرج آماده خدمت به شهروندان است.

اکبریان تاکید کرد: حل مشکل مردم و رسیدگی به امور آنها باید در اولویت برنامه همه مسئولان باشد.

