۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

اکبریان خبر داد:

راه اندازی مرکز ارتباط مردمی نمایندگان کرج در مجلس در فردیس

فردیس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی از راه اندازی دفتر نمایندگان کرج در مجلس در شهرستان تازه تاسیس فردیس خبر داد.

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با راه اندازی این دفتر دیگر نیاز نیست شهروندان با طی مسافت طولانی به مرکز استان عزیمت کرده و می توانند با مراجعه به این دفتر مشکلات و مطالبات خود را مطرح کنند.

وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده، در این دفتر که در ساختمان فرمانداری شهرستان فردیس واقع شده روزهای یکشنبه و سه شنبه اکبریان و روز دوشنبه محمد جواد کولیوند دیگر نماینده کرج آماده خدمت به شهروندان است.

اکبریان تاکید کرد: حل مشکل مردم و رسیدگی به امور آنها باید در اولویت برنامه همه مسئولان باشد.

به گفته وی این دفتر سه روز در هفته آماده ارائه خدمات به شهروندان فردیس است.

