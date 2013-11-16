عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی امشب با نفوذ هوای سرد به سواحل شمالی کشور، افزایش ابر ، بارش برف و باران و مواج بودن دریای خزر همچنین بارشهای پراکنده در برخی مناطق شمال غرب کشور پیش بینی می شود.

به گفته وی، فردا بارش های پراکنده در سواحل جنوبی دریای خزر، شمال شرق و شرق کشور رخ می دهد.

امیدوار اظهار داشت: از اواخر وقت روز یکشنبه یک سامانه بارشی جنوب غرب و جنوب کشور را تحت تأثیر فعالیت بارشی خود قرار می دهد از این رو تا روز چهارشنبه بارشهای شدید در استانهای خوزستان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: به تدریج از روز سه شنبه غرب شمال غرب و مرکز کشور تحت تأثیر این سامانه قرار می گیرد و طی روز های یکشنبه و دوشنبه خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهد بود.

وی افزود: طی روز های دوشنبه و سه شنبه شرایط برای افزایش آلاینده های جوی در شهر های صنعتی فراهم است بنابراین پیش بینی می شود که در این مدت کیفیت هوا و دید افقی در استانهای تهران، اصفهان ، اراک، کرج و مشهد کاهش یابد.

امیدوار یادآور شد: طی روز های سه شنبه و چهارشنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر و گسترش آن به شمال شرق و شرق کشور دمای هوا در این مناطق به طور محسوس کاهش یابد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: فردا آسمان تهران کمی ابری در ارتفاعات نیمه ابری و در پاره ای نقاط غبار آلود است بیشینه دما ی پایتخت با دو درجه کاهش نسبت به امروز برابر 15 درجه سانتیگراد و کمینه دما با یک درجه کاهش نسبت به امروز معادل 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.