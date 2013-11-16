۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۵۴

حسین زاده:

5 ایستگاه مطالعه در کرمان به بهره برداری می رسد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان کرمان از افتتاح پنج ایستگاه مطالعه در کرمان طی هفته کتاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین زاده صبح شنبه در دیدار با امام جمعه کرمان اظهار داشت: هفته کتاب فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه است.

وی از راه اندازی پنج ایستگاه مطالعه در هفته کتاب در کرمان خبر داد و افزود: با بهره برداری از این کتابخانه ها تعداد ایستگاه های مطالعه استان به 17 ایستگاه می رسد.

این مسئول اذعان داشت: 40 عنوان مسابقه متناسب با ماه محرم نیز در این مدت برگزار می شود.

وی با اشاره به ساخت 23 باب کتابخانه توسط خیرین در کرمان گفت: در این هفته از خیران مدرسه ساز و فعالان عرصه کتاب و نخبگان تجلیل می شود.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر 122 با کتابخانه در این استان با دارا بودن یک میلیون و 450 هزار جلد کتاب فعالیت می کنند.

حسین زاده یادآور شد: نواختن زنگ مطالعه، افتتاح کتابخانه های عمومی جدید و عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی نیز از دیگر برنامه های هفته کتاب در کرمان است.

وی با اشاره به اثرات مطالعه در آگاه سازی جامعه افزود: طی سال جاری یک میلیون و 400 هزار جلد کتاب در کتابخانه های کرمان امانت داده شده است.

این مسئول تصریح گفت: امسال دو میلیون و 100 هزار مراجعه به کتابخانه های کرمان داشته ایم که بیشترین اقبال به حوزه های دین، ادبیات و فرهنگ، کودک و نوجوان بوده است.

حسین زاده گفت: با توسعه فرهنگ مطالعه در جامعه سطح آگاهی افراد آن جامعه بالا رفته و زمینه پیشرفت هر چه بیشتر کشور فراهم می شود.

 

کد مطلب 2176091

