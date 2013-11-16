5 ایستگاه مطالعه در کرمان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین زاده صبح شنبه در دیدار با امام جمعه کرمان اظهار داشت: هفته کتاب فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه است.

وی از راه اندازی پنج ایستگاه مطالعه در هفته کتاب در کرمان خبر داد و افزود: با بهره برداری از این کتابخانه ها تعداد ایستگاه های مطالعه استان به 17 ایستگاه می رسد.

این مسئول اذعان داشت: 40 عنوان مسابقه متناسب با ماه محرم نیز در این مدت برگزار می شود.

وی با اشاره به ساخت 23 باب کتابخانه توسط خیرین در کرمان گفت: در این هفته از خیران مدرسه ساز و فعالان عرصه کتاب و نخبگان تجلیل می شود.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر 122 با کتابخانه در این استان با دارا بودن یک میلیون و 450 هزار جلد کتاب فعالیت می کنند.

حسین زاده یادآور شد: نواختن زنگ مطالعه، افتتاح کتابخانه های عمومی جدید و عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی نیز از دیگر برنامه های هفته کتاب در کرمان است.

وی با اشاره به اثرات مطالعه در آگاه سازی جامعه افزود: طی سال جاری یک میلیون و 400 هزار جلد کتاب در کتابخانه های کرمان امانت داده شده است.

این مسئول تصریح گفت: امسال دو میلیون و 100 هزار مراجعه به کتابخانه های کرمان داشته ایم که بیشترین اقبال به حوزه های دین، ادبیات و فرهنگ، کودک و نوجوان بوده است.

حسین زاده گفت: با توسعه فرهنگ مطالعه در جامعه سطح آگاهی افراد آن جامعه بالا رفته و زمینه پیشرفت هر چه بیشتر کشور فراهم می شود.



