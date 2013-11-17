بررسی حضور بانوان در ورزشگاه آزادی و شرایط فروش بلیت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر امروز یکشنبه در محل سازمان لیگ با حضور مهدی تاج، غلامرضا بهروان ، علی کاظمی و حجت الله بهمنی از سازمان لیگ، بهروز منتقمی، حمید استیلی و حسین قدوسی از باشگاه پرسپولیس برگزار شد، طرفین شرایط برگزاری این دیدار با استانداردهای بین المللی را بررسی و تاکید کردند همه عوامل باید به گونه ای رفتار کنند که این دیدار هم طبق قوانین و استانداردهای جهانی برگزار شود و نظم کاملی داشته باشد.

در این نشست مقرر شد باشگاه پرسپولیس اسامی بازیکنان و کادر فنی تیم پیشکسوتان این باشگاه و همچنین مهمان ایتالیایی را به سازمان لیگ ارائه کند تا کارت ویژه این مسابقه برای همه اعضای صادر شود و آنها به راحتی بتوانند در ورزشگاه آزادی تردد کنند.

همچنین پیشنهاد حمید استیلی مبنی بر حضور بانوان و خانواده ها در ورزشگاه آزادی از سوی مسئولان سازمان لیگ مشروط به برخی هماهنگی ها شد. قرار است سازمان لیگ این موضوع را بررسی و نتیجه را به باشگاه پرسپولیس اعلام کند. همچنین قرار است تهیه و چاپ بلیت ها از سوی باشگاه پرسپولیس انجام شود اما توزیع آن از طریق اینترنت و باجه های مستقر در ورزشگاه آزادی از سوی سازمان لیگ انجام شود.

دیدار تیم های ستارگان پرسپولیس و میلان روز 7 آذرماه در ورزشگاه ازادی تهران برگزار خواهد شد.