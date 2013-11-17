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۲۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۲۳

نشست پرسپولیسی‌ها با سازمان لیگ؛

بررسی حضور بانوان در ورزشگاه آزادی و شرایط فروش بلیت

بررسی حضور بانوان در ورزشگاه آزادی و شرایط فروش بلیت

نشست مسئولان باشگاه پرسپولیس با سازمان لیگ به منظور هماهنگی های دیدار پیشکسوتان این باشگاه با ستارگان میلان عصر یکشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر امروز یکشنبه در محل سازمان لیگ با حضور مهدی تاج، غلامرضا بهروان ، علی کاظمی و حجت الله بهمنی از سازمان لیگ، بهروز منتقمی، حمید استیلی و حسین قدوسی از باشگاه پرسپولیس برگزار شد، طرفین شرایط برگزاری این دیدار با استانداردهای بین المللی را بررسی و تاکید کردند همه عوامل باید به گونه ای رفتار کنند که این دیدار هم طبق قوانین و استانداردهای جهانی برگزار شود و نظم کاملی داشته باشد.

در این نشست مقرر شد باشگاه پرسپولیس اسامی بازیکنان و کادر فنی تیم پیشکسوتان این باشگاه و همچنین مهمان ایتالیایی را به سازمان لیگ ارائه کند تا کارت ویژه این مسابقه برای همه اعضای صادر شود و آنها به راحتی بتوانند در ورزشگاه آزادی تردد کنند.

همچنین پیشنهاد حمید استیلی مبنی بر حضور بانوان و خانواده ها در ورزشگاه آزادی از سوی مسئولان سازمان لیگ مشروط به برخی هماهنگی ها شد. قرار است سازمان لیگ این موضوع را بررسی و نتیجه را به باشگاه پرسپولیس اعلام کند. همچنین قرار است تهیه و چاپ بلیت ها از سوی باشگاه پرسپولیس انجام شود اما توزیع آن از طریق اینترنت و باجه های مستقر در ورزشگاه آزادی از سوی سازمان لیگ انجام شود.

دیدار تیم های ستارگان پرسپولیس و میلان روز 7 آذرماه در ورزشگاه ازادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2176099

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