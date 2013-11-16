به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصفدر حسینی در دیدار با سفیر نروژ با اشاره به ضرورت بهرهگیری صندوق توسعه ملی از تجربههای سایر صندوقهای ثروت ملی، صندوق بازنشستگی دولتی نروژ را نهادی موفق ارزیابی کرد و خواستار انتقال تجارب و دانش و ارائه کمکهای فنی به صندوق توسعه ملی شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به لغو تدریجی تحریمهای اعمالی علیه جمهوری اسلامی ایران و بهبود فضای همکاری میان دو کشور افزود: اقداماتی که صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران و صندوق بازنشستگی دولتی نروژ برای افزایش همکاری با یکدیگر انجام میدهند، میتواند آغازگر بهبود روابط دو کشور نیز باشد.
حسینی همچنین با اشاره به ساختار و نوع سرمایهگذاریها و مدیریت دارایی صندوق بازنشستگی دولتی نروژ و با یادآوری طبقات گوناگون سرمایهگذاری از جمله اوراق قرضه، سهام و مستغلات اظهار داشت: صندوق توسعه ملی نیز از لحاظ قانونی امکان ورود به بازارهای پولی و مالی دنیا را دارد و علاقمند است نقش خود را در این زمینه ایفا نماید.
وی افزود: صندوق توسعه ملی و صندوق بازنشستگی دولتی نروژ میتوانند با ترتیباتی که اتخاذ میکنند امکان همکاریهای دوجانبه و نیز چندجانبه صندوق توسعه ملی را تسهیل کنند که به نفع هر دو طرف خواهد بود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ضمن تشریح ماهیت غیردولتی صندوق توسعه ملی، تمایل این صندوق به سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی را یادآور شد و گفت: رفع تحریمهای ظالمانه موجب جهش در ورود کشورمان به بازارهای بینالمللی خواهد بود ولی حصول به آن نیازمند اتخاذ تدابیری در زمان کنونی است و ایجاد صندوقهای مشترک یا سرمایهگذاریهای مشترک میتواند به عنوان مقدمه ورود جمهوری اسلامی ایران به بازارهای بینالمللی باشد که برای هر دو طرف نیز سودآوری خواهد داشت.
وی همچنین سرمایهگذاری با حضور اشخاص ثالث را نیز جزء گزینههای احتمالی دانست و اظهار داشت: برای این نوع سرمایهگذاریها، محدودیتی از سوی صندوق توسعه ملی وجود ندارد.
حسینی با اشاره به قانون جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در ایران و مشوقاتی که ارائه میدهد، گفت: فضای کنونی فرصت مناسبی برای حضور شرکتهای نروژی و اروپایی در ایران و برخورداری از تسهیلات صندوق توسعه ملی است.
وی با مفید ارزیابی نمودن کسب تجربه از صندوق نروژ، بازدید از صندوق نروژ و تبادل تجربیات و نظرات و بررسی شیوههای همکاری را به عنوان گام نخست همکاریها دانست و گفت: چنین اقدامی باعث ایجاد روابط مستقیم بین تیمهای کارشناسی صندوق توسعه ملی و صندوق بازنشستگی دولتی نروژ خواهد شد.
حسینی به برگزاری مجمع بینالمللی صندوقهای ثروت حاکمیتی در سال 2015 در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیتی که صندوق توسعه ملی برای صندوق بازنشستگی نروژ قائل است؛ در سفر به نروژ، به طور رسمی از مقامات صندوق نروژ، بانک مرکزی، وزارت امور مالی و سایر دست اندرکاران برای حضور در این مجمع بین المللی دعوت به عمل خواهد آمد.
همچنین "ژنس پیتر کمپرود" سفیر نروژ در ایران نیز با اعلام آمادگی جهت هر نوع همکاری با صندوق توسعه ملی، موفقیت شایان صندوق توسعه ملی در افزایش منابع خود در شرایط دشوار تحریم را دستاورد مهمی برای کشورمان دانست و توسعه روابط بین صندوق توسعه ملی و صندوق بازنشستگی نروژ را موجب بهبود همکاری بین شرکتها و دولتهای دو کشور دانست.
سفیر نروژ در تهران با ذکر مثالی از انتخابات اخیر نروژ، فشارهای سیاسی وارد بر صندوقهای ثروت ملی و امکان سوء استفاده سیاستمداران مبنی بر وعده هزینهکرد مقدار بیشتری از منابع صندوقها در داخل کشور برای کسب رای را متذکر شد و مدیریت صندوق های ثروت ملی را امری دشوار دانست.
ژنس پیتر کمپرود تاکید کرد: مدیریت مناسب و علمی منابع صندوقها بویژه برای آینده کشور نروژ بسیار مهم است. سفیر نروژ همچنین مدیریت انتظارات را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: با رفع تحریمها مشکلات یک شبه حل نخواهد شد. در سراسر دنیا فعالان اقتصادی بسیاری، مذاکرات ایران با گروه 1+5 را پیگیری میکنند تا به محض حصول توافق، از فرصتهای سرمایهگذاری استفاده نمایند. در این میان شرکتهای نروژی نیز مراوداتی با طرفین ایرانی خود را آغاز کردهاند و در طی سال جاری میلادی و یا اوایل سال آتی، نمایندگان برخی شرکتهای نروژی، سفرهایی به ایران خواهند داشت. در هر حال برای کسب بهترین نتایج باید هماکنون اقدامات لازم آغاز شود و همکاری صندوق توسعه ملی و صندوق بازنشستگی نروژ از آن جمله است.
وی با بیان اینکه صندوق نروژ پرتفوی متنوعی دارد و در سهام، اوراق بهادار و قرضه، مستغلات و یا سایر موارد سرمایهگذاری نموده است خاطرنشان کرد: این صندوق از بعد جغرافیایی نیز محدودیتی قائل نشده و کوشیده تا در بازارهای با بازده مناسب سرمایهگذاری کند. صندوق توسعه ملی نیز باید با ورود به بازارهای بینالمللی و تنوعبخشی سبد سرمایهگذاری و جغرافیایی خود همت بگمارد.
همچنین محمد مزرعتی، معاون سرمایهگذاری خارجی و امور بینالملل صندوق توسعه ملی به فرصتهای سرمایهگذاری در ایران و برخورداری از منابع صندوق توسعه ملی تا 70 درصد کل سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: با سفر هیئت صندوق توسعه ملی به نروژ و دیدار با مقامات صندوق بازنشستگی دولتی نروژ و بانک مرکزی آن کشور و نیز شرکتهایی که سابقه همکاری با ایران را داشتهاند، میتوان امکان بهرهگیری شرکتهای دو کشور از فرصتها را فراهم کرد. در این میان صندوق توسعه ملی میتواند بخش عمدهای از سرمایههای این شرکتها را برای سرمایهگذاری در ایران تامین کند.
