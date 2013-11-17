آغاز تدوین و ساخت موسیقی "50 قدم آخر"/ پوراحمد در شهرکرد

سعید سعدی تهیه‌کننده فیلم "50 قدم آخر" به کارگردانی کیومرث پوراحمد به خبرنگار مهر گفت: تا کنون 75درصد از فیلمبرداری این فیلم به پایان رسیده است و هم اکنون در شهرکرد مشغول گرفتن سکانس‌هایی مربوط به کردستان هستیم.

وی در پایان عنوان کرد: واروژ کریم‌مسیحی تدوین این فیلم را به تازگی آغاز کرده و همچنین به طور همزمان فردین خلعتبری ساخت موسیقی را شروع کرده است. پس از اتمام فیلمبرداری در شهرکرد راهی نجف‌آباد می شویم. البته بازی طناز طباطبایی در شهرکرد به پایان می رسد اما بازی بابک حمیدیان تا پایان فیلمبرداری ادامه دارد.

این فیلم سینمایی سرگذشت واقعی یکی از نیروهای اطلاعات عملیات لشگر زرهی 8 نجف اشرف در عملیات والفجر 4 را نمایش می‌دهد که برای شناسایی به یک منطقه مین‌گذاری شده در خاک عراق می‌رود و 17 روز تمام با پایی زخمی انتظار می‌کشد تا بالاخره به کمکش می آیند ولی…

فیلمنامه این فیلم توسط پوراحمد با مشاوره حبیب احمدزاده به نگارش در آمده است. پروانه ساخت این پروژه اواخر سال گذشته به تهیه‌کنندگی سعید سعدی از سوی اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد صادر شد.