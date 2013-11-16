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۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۳۷

در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان؛

تیم پاس همدان به تساوی مقابل فولاد نورد کوه سیرجان رضایت داد

تیم پاس همدان به تساوی مقابل فولاد نورد کوه سیرجان رضایت داد

همدان – خبرگزاری مهر: در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان تیم پاس همدان به تساوی در مقابل تیم فولاد نورد کوه سیرجان رضایت داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پاس همدان امروز شنبه 25 آبان ماه میزبان تیم فولاد نورد کوه سیرجان بود که در نتیجه به مساوی دو بر دو رضایت داد و نتوانست در خانه، حریف خود را شکست دهد.

اولین گل بازی را مرضیه نیکخواه از تیم پاس همدان توانست در دقیقه 33 بازی به ثمر برساند و دروازه تیم فولاد نورد کوه سیرجان را باز کند.

همچنین مرضیه نیکخواه دومین گل تیم پاس را در دقیقه 45 به ثمر رساند و توانست تیم خود را در نیمه اول به دو گل برساند اما در نیمه دوم تیم پاس همدان نتوانست گلی را به ثمر برساند و دو گل را نیز از تیم فولاد نورد کوه سیرجان دریافت کرد و در نتیجه بازی با تساوی به پایان رسید.

بازي بين دو تيم پاس همدان و فولاد نورد كوه سيرجان شنبه، 25 آبان ماه در استاديوم قدس همدان ساعت 14 و سي دقيقه برگزار شد.

قبل از برگزاری این بازی تيم فوتبال بانوان پاس همدان با انجام 9 بازي و كسب 15 امتياز در رده پنجم جدول قرار داشت.

کد مطلب 2176141

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