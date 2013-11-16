۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۵۴

اخبار لیبی/

یورش شبه نظامیان مصراته به تاجوراء/ اعلام سه روز عزای عمومی

یورش شبه نظامیان مصراته ای به تاجوراء و اعلام سه روز عزای عمومی به مناسبت کشته و زخمی شدن نزدیک به 500 نفر در منطقه غرغور در طرابلس از مهمترین اخبار این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، صلاح المرغنی اعلام کرد: آمار قربانیان تیراندازی به تظاهرات مسالمت آمیز در منطقه غرغور در طرابلس لیبی به بیش از چهل کشته و 400 زخمی افزایش پیدا کرده است.

وی با اعلام سه روز عزای عمومی افزود: کشتار مردم لیبی جنایت غیرقابل توجیه است و عاملان آن بازخواست خواهند شد.

وزیر دادگستری لیبی اعلام کرد: خروج گروههای مسلح قطعی و دولت به تلاش های خود در این زمینه ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر منابع آگاه در شهر تاجوراء از حرکت شبه نظامیان مصراته ای به سوی این شهر خبر دادند.

العربیه به نقل از منابع آگاه به درگیری میان شبه نظامیان مصراته و تاجورا در طرابلس شرقی اشاره کردند.

