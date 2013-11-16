رزمندگان لرستان نقش تعیین کننده ای در آزاد سازی سوسنگرد داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شاهرخی ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت سی و سومین سالروز آزاد سازی سوسنگرد به نقش موثر و بی بدیل سپاه لرستان در جریان آزاد سازی سوسنگرد اشاره کرد و اظهار داشت: سپاه این استان اولین سپاهی بود که به صورت منسجم در عملیات آزاد سازی سوسنگرد حضور پیدا کرد.

وی تصریح کرد: رزمندگان لرستانی نقش تعیین کننده ای در جبهه سوسنگرد و آزاد سازی این منطقه داشتند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رزمندگان در دوران دفاع مقدس با اقتدار و بدون پذیرش ظلم به مقابله با دشمن پرداختند، بیان داشت: امروز نیز ملت ایران با آمادگی چندین برابری آماده حفاظت و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

سردار شاهرخی با تاکید بر اینکه فرهنگ غنی جهاد و شهادت را باید به نسل جوان و مردم منتقل کنیم، بر ضرورت استمرار برگزاری چنین مراسم هایی تاکید کرد.

وی همچنین از مجمع پیشکسوتان جبهه سوسنگرد استان به خاطر برگزاری مراسم گرامیداشت سی و سومین سالروز آزاد سازی سوسنگرد تقدیر و تشکر کرد.

بنابر این گزارش در جریان این مراسم دو نفر از راویان دفاع مقدس از رشادتهای دلاوران لرستانی در جریان آزادسازی سوسنگرد خاطراتی را نقل کردند.

این مراسم با حضور فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان، جانشین لشگر 84 استان، مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس لرستان برگزار شد.