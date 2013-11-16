تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و ششم آبانماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم محرم سال 1435 هجری قمری و هفدهم نوامبر سال 2013 میلادی.
- نشست رای اعتماد به محمود گودرزی وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.
- روز نخست از هفته دهم از رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه الف:
* سیاه جامگان - استقلال اهواز
* نیروی زمینی - گیتی پسند
* گهر دورود - فولاد یزد
* نساجی مازندران - شهرداری بندرعباس
* گهرگهر سیرجان - الوند همدان
* صنعت نفت آبادان - شهرداری یاسوج
گروه ب:
* یزد لوله - البدر بندر کنگ
* پیکان تهران - مس رفسنجان
* راهیان کرمانشاه - ایرانجوان بوشهر
* پاس همدان - نفت و گاز گچساران
* نفت مسجد سلیمان - پارسه تهران
- هفته دهم از مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری 3 مسابقه طبق برنامه زیر آغاز میشود:
* گیتی پسند - میثاق تهران
* ماهان تندیس قم - فرش آرا مشهد
* شهرداری تبریز - شهید منصوری قرچک
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