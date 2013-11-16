تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و ششم آبان‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم محرم سال 1435 هجری قمری و هفدهم نوامبر سال 2013 میلادی.

- نشست رای اعتماد به محمود گودرزی وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

- روز نخست از هفته دهم از رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه الف:

* سیاه جامگان - استقلال اهواز

* نیروی زمینی - گیتی پسند

* گهر دورود - فولاد یزد

* نساجی مازندران - شهرداری بندرعباس

* گهر‌گهر سیرجان - الوند همدان

* صنعت نفت آبادان - شهرداری یاسوج

گروه ب:

* یزد لوله - البدر بندر کنگ

* پیکان تهران - مس رفسنجان

* راهیان کرمانشاه - ایرانجوان بوشهر

* پاس همدان - نفت و گاز گچساران

* نفت مسجد سلیمان - پارسه تهران

- هفته دهم از مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری 3 مسابقه طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* گیتی پسند - میثاق تهران

* ماهان تندیس قم - فرش آرا مشهد

* شهرداری تبریز - شهید منصوری قرچک