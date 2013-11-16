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۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۲۴

تخت روانچی خبر داد:

سفر ظریف به ایتالیا پیش از آغاز مذاکرات ژنو 3/ وزیر امور خارجه با همتای ایتالیایی دیدار می‌کند

سفر ظریف به ایتالیا پیش از آغاز مذاکرات ژنو 3/ وزیر امور خارجه با همتای ایتالیایی دیدار می‌کند

 معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه با بیان این که  محمد جواد ظریف سه شنبه به ایتالیا می رود، گفت: ظریف در این سفر درباره روابط دوجانبه و موضوعات منطقه ای و بین المللی با مقامات ایتالیایی رایزنی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امورخارجه، مجید تخت روانچی اظهار کرد: وزیر امور خارجه روز سه شنبه (28 آبان ماه) در پاسخ به دعوت «اما بونیو» همتای ایتالیایی خود به رم سفر می کند.

قرار بود ظریف ١٦ آبان همزمان با حضورش در ژنو سفری چند ساعته به رم داشته باشد که به دلیل فشردگی گفت و گوها در دور اول نشست با کشورهای عضو گروه 1+5 و ضرورت حضور وی در این نشست، این سفر لغو شد.

وزیر امور خارجه کشورمان پس از رم برای شرکت در مذاکرات ایران و 1+5 راهی ژنو سوئیس خواهد شد. دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 از روز چهارشنبه (29 آبان ماه) در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود.

 

کد مطلب 2176162

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