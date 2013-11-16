دو هزار نفر در مراکز عرضه قلیان اصفهان فعال هستند/ تعطیلی چایخانه ها قبح قلیان را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جهانگیری روز شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه ریشه یابی مهمترین اصل پیشگیری از مصرف قلیان در بین جوانان است، بیان داشت: البته تاکنون اقدامات زیادی در این راستا انجام شده ولی باید این اقدامات به صورت علمی و کارشناسانه دنبال شود.

وی با بیان اینکه سیستم قهر در جلوگیری از مصرف قلیان تاثیرگذار نخواهد بود، ادامه داد: ضروری است اقدامات فرهنگی انجام شود.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از دو هزار نفر در مراکز عرضه قلیان شهر اصفهان فعال هستند و باید نسبت به اشتغال آنها نیز توجه لازم را داشته باشیم.

وی ادامه داد: ضروری است اقدامات اساسی در رابطه با جایگزین کردن مشاغل مراکز عرضه قلیان اقداماتی انجام داد و بسترهای تغییر شغل آن ها را فراهم کرد.

جهانگیری استفاده از ظرفیت تمام ارگان ها برای مقابله با این پدیده شوم اجتماعی را ضروری دانست و ادامه داد: باید کارگروهی با حضور تمام ارگان ها تشکیل شود تا بتوان مسائل موجود را حل کرد .

با بسته شدن چایخانه ها قبح قلیان شکسته شد

مهدی باقر بیگی عضو دیگر شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در گذشته مصرف قلیان فقط در مراکز عرضه مرسوم بوده و مردم در پارک ها نسبت به مصرف آن اقدام نمی کردند، افزود: این در حالی است که امروزه به راحتی مردم که عموماْ خانوادگی نیز هستند نسبت به مصرف قلیان اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه قبح مصرف قلیان با بسته شدن چایخانه ها در سال 86 شکسته شد، ادامه داد: بعد از بسته شدن این مکان ها عرضه و مصرف قلیان در پارک ها و مکان های عمومی افزایش یافت و قبح آن از بین رفت.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در بسیاری مواقع استفاده از دخانیات به منظور التیام دردهای روحی است، افزود: در بیشتر مواقع استفاده از دخانیات مرتبط با مسائل روحی است، این درحالی است که به جسم بیشتر از روح توجه می شود.

وی ادامه داد: با بستن مراکز عرضه قلیان مشکلی حل نمی شود لذا باید با این موضوع به صورت علمی برخورد شود.

روش های سنتی برای مقابله با مصرف قلیان جوابگو نیست

سید کریم داودی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه استفاده از نظر روانشناسان و کارشناسان برای مقابله با این پدیده را ضروری دانست و ادامه داد: با استفاده از نظر اساتید باید بتوان مراکزی را جایگزین قهوه خانه ها کرد.

وی با بیان اینکه مقابله با این پدیده به روش های سنتی جوابگو نیست، بیان داشت: لازم است مباحث مرتبط با سلامت از طریق تبلیغات به خصوص تبلیغات شهری به مردم آموزش داده شود.

