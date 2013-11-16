آئین های ویژه شهادت امام سجاد(ع) و سومین روز شهدای کربلا در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین های عزاداری سومین روز شهادت اباعبدالله حسین(ع) و سالروز شهادت امام سجاد(ع) دستجات عزاداری از نقاط مختلف پایتخت شور و شعور حسینی به سمت امامزاده سید ابراهیم(ع) حرکت کردند.

عزادارن زنجانی با برگزاری مجالس عزاداری در غم شهدای کربلا به سوگواری پرداختند در ستایش اقتدار و ایستادگی حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش مدیحه سرایی کردند.

برگزاری منظم و باشکوه عزدارایهای اباعبدالله حسین(ع)که بیانگر شور و شعور حسینی در روند برگزاری مراسم های عزاداری است به عنوان یک اصل مهم محسوب می شود.

همچنین در سومین روز شهادت اباعبدالله حسین(ع) و سالروز شهادت امام سجاد(ع)جلسات سخنرانی و روضه در مساجد، تکایا و منازل برگزار شد.

دادن نذری و قربانی کردن احشام در مسیر دستجات عزاداری و همچنین مشارکت مردم عزادار زنجان در کمک به انجمن خیریه بیماران سرطانی از برنامه هاتی بود که طی دهه اول محرم و همچنین طی امروز در روند برگزاری مراسم های عزاداری های مردم زنجان خود را نشان می داد.