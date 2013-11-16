عمده کوره های آجرپزی بروجرد گازسوز شدند/ کاهش آلودگی هوا در منطقه جهان آباد

امیر ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون با اقدامات انجام شده از 35 واحد کوره آجرپزی فعال در شهرستان بروجرد 33 کوره گازسوز شده است.

وی تصریح کرد: همچنین با پیگیری های لازم دو واحد کوره آجرپزی باقی مانده نیز در حال گاز سوز شدن هستند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان بروجرد ادامه داد: نتایج آنالیزهای انجام شده براساس طرح پایش نشان می دهد که گاز سوز شدن کوره های آجرپزی این شهرستان نقش بسزایی در کاهش آلودگی داشته است.

ساکت تصریح کرد: تلاش این اداره بر این است که با تغییر سوخت از مازوت به گاز طبیعی در کوره های آجرپزی ضمن کاهش مصرف سوخت های فسیلی، از میزان آلودگی ناشی از فعالیت این واحدها کاسته شود.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بروجرد یادآور شد: با تغییر سوخت کوره های آجر پزی به گاز طبیعی ضمن رضایت صاحبان این واحدهای تولیدی، مردم منطقه نیز از آلودگی ناشی از فعالیت کوره ها تا حد زیادی رهایی پیدا کردند.

اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء مستلزم مشارکت مردمی است

ساکت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء افزود: برای اجرای این طرح در شهرستان بروجرد با شهرداری جلسات متعددی برگزار شده است.

وی تصریح کرد: طرح تفکیک زباله از مبداء یک طرح سراسری در کشور بوده که به صورت قانونی همه ملزم به اجرای آن هستند.

ساکت ادامه داد: اجرای این طرح در حوزه شهرستان بروجرد مستلزم جذب مشارکت مردمی بوده و اگر مردم زباله ها را از همان ابتدا تفکیک کنند کمک بزرگی به طبیعت کرده اند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بروجرد افزود: با اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء هم حجم زباله ها کاهش یافته و هم قابلیت بازیافت زباله ها بالا می رود و استفاده مجدد از آنها آسانتر خواهد بود.