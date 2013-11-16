پير مرمت گر مساجد تاريخي آذربايجان شرقي تكريم شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاد «جبار طايفه يونسي» از معماران بنام و قديمي استان است كه در مرمت مساجد تاريخي شمالغرب و به ويژه آذربايجان شرقي نقش عمده اي داشته است.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي عصر شنبه در ديدار با اين معمار برجسته و پيشكوست استان، بر لزوم معرفي چهره هاي تاثيرگذار حوزه هاي مختلف همچون معماري و مرمت استان به منظور معرفي الگوهاي شايسته بومي تاكيد كرد.



راب محمدي تكريم اساتيد فنون مختلف استان را يك وظيفه خواند و يادآور شد: آذربايجان شرقي با داشتن 150 مسجد و امامزاده تاريخي و ثبت ملي شده يكي از استان هاي غني در اين زمينه است كه منجر به حضور و تربيت استادان برجسته معماري و مرمت نيز در اين خطه شده است.

وي در ادامه اظهار داشت: حضور مرمت گراني چون استات طايفه يونسي باعث شده بسياري از اين مساجد تاريخي با شيوه هاي سنتي اصيل خود مرمت شده و با كمترين تغيير به دست آيندگان برسند.

محمدي، بيش از 65 سال فعاليت استاد جبار طايفه يونسي در مرمت مساجد تاريخي شمالغرب كشور و آذربايجان شرقي را سابقه اي درخشان از خدمت به مردم ديندار اين منطقه توصيف كرد.

اين مقام مسئول يادآور شد: استاد جبار طايفه يونسي با 83 سال سن و 65 سال فعاليت، به نوعي پير و پدر مرمت گر مساجد تاريخي استان است كه افتخار عنوان پدر شهيد را نيز با خود به همراه دارد.

