دانشگاه آزاد اسلامی دست راست آموزش عالی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتی بعد از ظهر شنبه در بازدید از بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه درباره اهمیت منابع انسانی، اظهار داشت: امیدواریم در آینده بتوانیم با استفاده از پتانسیل موجود در دانشگاه، استقرار نظام انگیزشی مناسب،‌ تامین منابع، ارتقای توانمندی همکاران و اصلاح فرایندها کیفیت خدمات به ویژه در حوزه آموزش را به گونه‌ای افزایش دهیم که استادان و دانشجویان، این دانشگاه را به عنوان انتخاب اول خود برگزینند.

رئيس مركز تامين و توسعه منابع سلامت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دارای 86 واحد پزشکی، هزار و 798 عضو هیئت علمی در حوزه پزشکی، 61 هزار دانشجوی پزشکی، 51 رشته دانشگاهی پزشکی، 11 بیمارستان فعال و حدود سه هزار تخت بیمارستانی در حال ساخت است، افزود: 44 درصد آموزش پزشکی کشور برعهده دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی کرد: از هر فعالیتی که منجر به توسعه کیفی و در صورت لزوم توسعه کمی در حوزه علوم پزشکی شود، حمایت و پشتیبانی می کنیم.

شریعتی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در بحث آموزش پزشکی از خیلی دانشگاه ها بهتر عمل کرده و از شرایط بسیار خوبی برخوردار است اظهار داشت: دانشگاه آزاد امروز دست راست آموزش عالی کشور است و در بحث توسعه آموزش پزشکی تفاوتی بین این دانشگاه با دانشگاه های دولتی نیست.

رئيس مركز تامين و توسعه منابع سلامت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی وضعیت دانشگاه آزاد برای توسعه رشته های پزشکی را مطلوب دانست و افزود: در گذشته به عنوان نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از خیلی از دانشگاه های آزاد اسلامی بازدید کرده ام و انصافا دانشگاه آزاد شاهرود در بحث آموزش پزشکی از خیلی دانشگاه ها بهتر عمل کرده و از شرایط بسیار خوبی برخوردار است و قطعا با وجود دکتر دزیانیان به عنوان رئیس این دانشگاه شرایط بهتر هم خواهد شد.

رئيس مركز تامين و توسعه منابع سلامت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی وجود بیمارستان دانشگاه آزاد شاهرود را کمک بزرگی برای مسائل درمانی شهرستان شاهرود دانست و اظهار داشت: بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) در کنار بیمارستان امام حسین (ع) و به موازات هم بحث خدمت رسانی درمانی را به مردم انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه هزینه ها در رشته های پزشکی زیاد است خاطرنشان کرد: دانشجوی پزشکی باید از نزدیک با مسائل، مشکلات و هزینه های این رشته آشنا شود و آنرا لمس کند.

شریعتی خواستار توسعه رشته ها در واحد دانشگاهی شاهرود شد و گفت: باید در توسعه رشته های تحصیلی به این نکته توجه کرد که حداقل امکانات این توسعه وجود داشته باشد.

رئيس مركز تامين و توسعه منابع سلامت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی نگاه به توسعه رشته های پزشکی را نگاه به توسعه شهرستان دانست و افزود: با نگاه توسعه ای دکتر باقر لاریجانی به عنوان رييس شوراي راهبري علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي انشاء الله شاهد رشد رشته های پزشکی خواهیم بود و این مهم باعث تحولی در دانشگاه آزاد اسلامی خواهد شد.

وی با بیان اینکه پژوهش‌ها باید به سمت تجاری‌سازی پیش رود، افزود: دکتر لاریجانی در بخش آموزش و پژوهش و ارائه خدمات سلامت دارای اختیار کامل هستند، از وی تقاضا می‌شود اقدام‌های لازم برای توسعه پزشکی دانشگاه آزاد را انجام دهند.

شریعتی همچنین با اشاره به لزوم راه‌اندازی بیمه پزشکی آزاد برای مجموعه دانشگاه آزاد اعم از اعضای هیئت علمی و کارکنان، گفت: کنکور پزشکی دانشگاه آزاد باید جدا شود، بررسی کارشناسان نشان می دهد ادغام آن با کنکور سراسری به صلاح مردم و متقاضیان دانشگاه نیست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود نیز در این بازدید از عملکرد این واحد دانشگاهی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گزارشی ارائه کرد و گفت: تلاش های صورت گرفته در زمینه افزایش روند کیفی سازی واحد شاهرود قابل توجه است.

احمد دزیانیان بار دیگر بر رسیدن واحد شاهرود به جایگاه واقعی خود یعنی واحد دانشگاهی جامع و بین المللی تاکید کرد و افزود: موافقت های اولیه در تبدیل به یک واحد بین المللی صورت گرفته و در این رابطه فردی هم به عنوان مسئول پیگیری امر منصوب شده که امیدواریم طی ماه های آینده نویدهای خوبی را به همشهریان عزیزمان بدهیم.

وی همچنین گزارشی را از روند توسعه رشته های پزشکی و اقدامات صورت گرفته برای تصویب رشته های بیشتر ارائه و اظهار خرسندی کرد و گفت: دانشگاه آزاد شاهرود جزو چند دانشگاهی در کشور است که دارای بیمارستان مختص به خود بوده و تمام توان این دانشگاه بر این است تا در بحث آموزش پزشکی بتواند بهترین خدمات را به دانشجویان ارائه دهد.

دزیانیان در خاتمه افزود: هم اکنون این دانشگاه سالانه مبالغ زیادی را به شکل سوبسید به بیمارستان متعلق به خود تزریق می کند و البته ما از این بابت هیچ نگرانی نداریم چرا که این را نوعی سرمایه گذاری برای آموزش پزشکی کشور می دانیم.