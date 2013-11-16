مبلغ دریافتی بابت خوابگاه به دانشجویان برگشت داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم حبشي عصر شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: در سال 88 بحث واگذاري خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه هاي دولتي به بخش خصوصي در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد.

وي گفت: در سال 90 يك بلوك به عنوان پايلوت به تمامي امكانات رفاهي مطلوب مجهز شد و در اختيار دانشجويان قرار گرفت.

حبشی ادامه داد: هزينه اين بلوك به صورت ميانگين ترمي 140هزار تومان بود که به نسبت ديگر بلوك هاي خوابگاهي بيشتر بود ولی تعداد زيادي دانشجو به دليل امكانات رفاهي از اين بلوك استقبال كردند.

وي تصريح كرد: به دليل درخواست دانشجويان، سال گذشته 3 بلوك به اين امكانات رفاهي مجهز شد و در اختيار دانشجويان گذاشته شد.

حبشي اضافه كرد: در سال جاري طرح افزايش هزينه خوابگاه، تمام دانشجويان را شامل شد ولي اجراي اين طرح با مخالفت برخي دانشجويان روبرو شد.

هاشمي علت اين واگذاري را ايجاد تمركز مسئولين دانشگاه به بحث آموزش دانست و افزود: انجام برون سپاري خوابگاه دانشجويان سبب ارتقا سطح رفاهي دانشجويان مي شود.

معاون دانشجويي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان از حضور 15 درصدي قشر كم درآمد در دانشگاه هاي دولتي خبر داد و اضافه كرد: افزايش هزينه خوابگاه دانشجويان از معايب اجراي اين طرح بوده كه در اين بين اقشار كم درآمد را با مشكل مواجه كرده است.

وي تنها راهكار، برای حل مشكل مالي اين دانشجويان را ارائه تسهيلات بانكي جهت پرداخت هزينه خوابگاه دانست و يادآور شد: با در نظر گرفت اين شرايط، همچنان برخي دانشجويان با افزايش هزينه هاي خوابگاه هاي رفاهي جديد مخالفت كردند.

وي ساختمان هاي خوابگاهي دانشگاه منابع طبیعی را فرسوده دانست و افزود: برای مرمت و بازسازي خوابگاههاي دانشجويي سالانه هزينه اي معادل يك میلیارد ریال نياز است و اين درحالي است با توجه به تصويب برون سپاري خوابگاهها، بودجه اي به دانشگاهها در اين بخش اختصاص نمي يابد.