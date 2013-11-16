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۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۹:۰۹

عظیمی:

ایستادگی رمز غلبه بر توطئه‌های پیچیده دشمن است/ ضرورت بهره‌گیری از گنجینه دفاع مقدس

ایستادگی رمز غلبه بر توطئه‌های پیچیده دشمن است/ ضرورت بهره‌گیری از گنجینه دفاع مقدس

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) در مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه اسلام آبادغرب تنها راه غلبه بر توطئه‌های دشمن که هر روز پیچیده تر می شود را ولایت مداری عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به پیروزی نهایی باید از گنجینه بزرگ دفاع مقدس به شایستگی بهره برداری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد نظر عظیمی عصر امروز در مراسم معرفی فرمانده جدید سپاه ناحیه مقاومت اسلام آباد غرب اظهار داشت: عاشورا محصول بی بصیرتی کسانی بود که در بزنگاه تاریخ و در موقعی که باید حضور می داشتند، نبودند و ولی خود را در شرایطی حساس تنها گذاشتند.

عظیمی گفت: باید دقت و مواظبت کنیم که ما در عصر حاضر از کسانی نباشیم که غافل می شوند و در جایی که لازم است بصیر باشیم و هوشیار تا از امتحان همراهی با ولی خود سربلند بیرون بیاییم.

وی تصریح کرد: البته جوانان این مرز و بوم در همه پیچ های تاریخی و در حساس ترین شرایط امتحان خود را پس داده اند و شعار ما اهل کوفه نیستیم را تحقق عینی بخشیده اند.

سردار عظیمی گفت: یکی از این آوردگاه های بصیرت ملت ایران که در تاریخ ثبت شد دفاع مقدس بود. شهدا و رزمندگان شجاع و ولایتمدار ایران نشان دادند علمدار بصیرت هستند و با اطاعت محض از امام راحل ذره ای از خاک میهن را به دشمن وا ننهادند.

وی مردم و جوانان امروز ایران را نیز از همان جنس و مطیع رهبر معظم انقلاب عنوان کرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) ایستادگی و مقاومت را تنها راه غلبه بر دشمن دانست و افزود: باید با بهره گیری از دریای خروشان دفاع مقدس و بهره برداری از فرهنگ ایستادگی و مقاومتی که شهدا به ما آموختند در برابر توطئه های دشمن که امروز بسیار پیچیده تر از گذشته است ایستادگی کنیم.

گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات سرهنگ قاسم آبادی تقدیر و سرهنگ دوم افشار محمدی به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه اسلام اباد غرب معرفی شد.

کد مطلب 2176221

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