دانشگاه آزاد دامغان بیش از 7 میلیارد ریال تسهیلات به دانشجویان اختصاص داد

حسین عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از نیمسال دوم سال تحصیلی 91-92 و نیمسال اول سال تحصیلی 92-93 تا کنون بیش از هفت میلیارد ریال تسهیلات مالی به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پرداخت شد.

وی یادآور شد: از سوی صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-92 تعداد 556 فقره وام جمعا به مبلغ سه میلیارد ریال و 892 میلیون و 737 هزار و 500 ریال پرداخت شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان خاطرنشان ساخت: همچنین در طی نیمسال نخست سال تحصیلی 92-93 تعداد 384 فقره وام به مبلغ سه میلیارد و 151 میلیون و 899 هزار و 400 ریال به دانشجویان پرداخت شد.

عباسپور تصریح کرد: وام های اختصاص یافته در قالب ازدواج، کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه اجراه مسکن، بلند مدت بعد از تحصیل، میان مدت و کوتاه مدت بوده که از سوی صندوق رفاه دانشجویی دانگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: تمامی دانشجویان واجد شرایط متقاضی دریافت اینگونه تسهیلات هستند می توانند از وام های مذکور در دوران تحصیل خود بهره مند شوند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هفت هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان مشغول به تحصیل هستند، گفت: این تعداد در 46 رشته تحصیلی شامل رشته های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی تحصیل می کنند.

عباسپور در خاتمه، تعداد رشته های تحصیلی در مقطع دکتری تخصصی را سه رشته بیان کرد و گفت: 500 نفر عضو هیئت علمی مدعو و غیر مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به تدریس مشغول هستند.