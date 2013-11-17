به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان صنایع دستی دیر زمانی است که حال و روز خوشی ندارند و چشم انتظارند تا مسئولان با اقدامات عملی، صنایع دستی وارداتی چین و پاکستان را از بازارهای خراسان رضوی جمع آوری کرده و با اتکا به هنرمندان جوان این مرز و بوم از مهجوریت صنعت دست پرده‌برداری کنند.

چتر فراموشی بر تولیدات هنرمندان صنایع دستی سایه افکند

سال‌هاست که چتر فراموشی بر تولیدات صنایع دستی سایه افکنده و خاطر هنرمندان را رنجه ساخته طوری که امروز بسیاری از هنرمندان در انزوای کامل به سر می‌برند و چشم انتظارند تا فریادرسی، صنعت آبا و اجدادی مردمان این خطه را دوباره احیا کند.

روزگاری آثار پر نقش و نگار هنرمندان خراسانی چشم‌ها را متحیر می‌کرد و هر تماشاگری با نگاهی گذرا به این آثار مجذوب زخمه‌های دردآور و هنرهای اصیل و بومی سرزمین خراسان می‌شد اما امروز دست درازی چینی ها در بازار صنایع دستی دیگر دل و دماغی برای هنرمندان این عرصه باقی نگذاشته است و بسیاری از عاشقان این هنر ناب در پی یافتن شغل دیگری هستند.

خطر تغییر شغل هنرمندان صنایع دستی

یکی از هنرمندان صنایع دستی که روزهای ناخوش احوالی را سپری می‌کند در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: صنعت دست تنها هنری است که می‌توان در دل کارگاه های کوچک و یا کارخانه هایی وسیع خلق و روانه بازارهای جهانی کرد اما متاسفانه امروز به دلیل غفلت مسئولان و کم توجهی به صنایع دستی بسیاری از هنرمندان این حوزه در پی تغییر شغل هستند.

منصور دهقانی ادامه می‌دهد: بی‌الطفاتی مسئولان به هنرمندان صنایع دستی همچنان ادامه دارد طوری که هنوز برای کوتاه کردن دست چینی‌ها و مقابله با واردات کالاهای بی کیفیت آنان اقدام عملی مشاهده نشده است.

حمایت از تولیدات صنایع دستی کمرنگ شده است

وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای بهبود وضعیت اقتصادی هم که شده توجه ویژه ای نسبت به هنرمندان صنایع دستی داشته باشد، می افزاید: امروز کشور در شرایط دشواری قرار دارد و تحریم ها روز به روز بنیان های اقتصاد را ضعیف می سازند بنابراین در چنین وضعیتی دولت می تواند با اتکاء به هنرمندان و معطوف ساختن توجه خود به صنعت دست، صادرات غیرنفتی را توسعه دهد.

وی تصریح می‌کند: سال‌هاست که حمایت از تولیدات صنایع دستی کمرنگ شده است زیرا عده‌ای گمان می‌کنند که توجه به صنعت دست سنت‌گرایی است و همچنان اعتقاد دارند که تولیدات وارداتی و بی هویت خارجی باید پیشینه مردم این خطه را از آنان بگیرد.

دولت بارها وعده داده دست چینی‌ها را از بازارهای داخلی کوتاه کند

این هنرمند صنایع دستی می‌گوید: دولت بارها وعده داده است که دست چینی‌ها را از بازارهای داخلی کوتاه می‌کند اما این امر تاکنون تحقق نیافته است و مشخص نیست چه زمانی تولیدکنندگان رنگ آرامش را خواهند دید.

یکی دیگر از هنرمندان صنایع دستی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: هنرمندان صنایع دستی به دلیل نبود حمایت‌های لازم از جانب دولت با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند و یکی از بزرگترین این مشکلات، واردات گسترده محصولات چین است.

چین دست بردار پنجه طلایی ها نیست

آرزو متین عنوان می‌کند: چینی‌ها سالهاست که دست بردار پنجه طلایی‌ها و هنرمندان صنایع دستی نیستند و این امر در حالی است که مسئولان امر نیز هیچ حرکتی را مبنی بر حمایت از هنرمندان انجام نمی دهند.

این هنرمند صنایع دستی می‌گوید: این استان با دارا بودن هنرهای فیروزه تراشی، منبت کاری و خوشنویسی بازهم شاهد فروش صنایع‌دستی غیربومی در بازارها است و روز به روز در سایه همین بی توجهی ها، کالاهای بی ‌ارزش چینی و پاکستانی به دلیل قیمت پایین خود مشتری ها را جذب می کنند و صنایع اصیل وطنی در گرد و غبار فراموشی نادیده انگاشته می شوند.

وی تبلیغات محدود صنایع دستی داخلی را یکی از عوامل رواج کالاهای چینی دانسته و می افزاید: به نظر می‌رسد متولیان فرهنگی در تبلیغ هنرهای اصیل، نقش خود را به خوبی ایفا نکرده اند و باری دیگر باید ماموریت های خود را مورد بازنگری قرار دهند.

صنعتی که می تواند در حوزه اقتصاد و اشتغال زایی نقش ایفا کند

متین با بیان اینکه با گذر از بازارهای این استان می‌توان به نادیده گرفتن‌ صنایع دستی پی برد، تصریح می کند: در گذشته یکی از حمایت‌هایی که دولت انجام می داد این بود که وسایل و ابزارآلات لازم با مبالغ بسیار پایین تر در اختیار هنرمندان قرار می گرفت اما امروزه دیگر چنین حمایتی را نیز شاهد نیستیم.

وی بیان می کند: این صنعت می تواند در حوزه اقتصاد و اشتغال زایی نقش فراوانی ایفا کند بنابراین باید برای رشد و گسترش صنایع دستی که ارزش افزوده بالایی داشته و ارز آور است اقدام شود.

توجه به صنایع دستی راهی برای دور زدن تحریم ها

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: میراث فرهنگی خواستار حمایت جدی ادارات، سازمان‌ها و نهادهای این استان از هنرمندان صنایع دستی است و این پشتیبانی باید از طریق خرید و یا سفارش محصولات صنایع دستی فراهم شود.

رجبعلی لباف خانکی تصریح می‌کند: بی تردید اگر به صنایع دستی توجهات لازم صورت بگیرد ارزش افزوده فراوانی دارد و می‌توان از این رهگذر وابستگی خود را به صادرات نفتی نیز کاهش داده و تحریم ها را دور بزنیم.

وی با اعلام این مطلب که بی‌مهری به صنایع دستی در قالب بها دادن به کالای چینی واقعیتی انکارناپذیر است، ادامه می‌دهد: این صنایع ظرفیت بالایی در مقوله درآمدزایی دارند و می‌توان با حمایت بخش خصوصی برای ایجاد بازارچه‌ صنایع‌دستی اقدام و به تقویت و توسعه اقتصادی کمک کرد.

آموزش جوانان مستعد

عبدالوهاب اصغرزاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه بازرگانی تعاونی‌های صنایع دستی خراسان رضوی نیز به مهر می گوید: بیش از 6 هزار استاد کار صنایع دستی در این استان فعالیت می کنند و آنچه در این عرصه از اهمیت فراوانی برخوردار بوده آموزش نیروی انسانی و جوانان مستعد است زیرا با این اقدام ضمن ایجاد اشتغالزایی، اقتصاد نیز رونق می گیرد.

اصغرزاده عنوان می‌‌کند: امروزه یکی از مهمترین دغدغه فعالان صنایع دستی، دخالت چینی‌ها در تولید صنایع دستی تقلبی است بنابراین ضرورت دارد دولت با دلسوزی بیشتری در این زمینه ورود پیدا کرده و از ورود بیش از اندازه کالاهای چینی به داخل کشور ممانعت به عمل آورد.

وی یادآور می‌شود: صنعت دست یکی از هنرهایی است که به دلیل بالا بودن ارزش افزوده و ارزبری کم، صرفه اقتصادی داشته و می‌تواند گرهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد.

سال‌هاست که هنرمندان صنایع دستی چشم انتظار تحقق وعده های دولت هستند و شاید اگر دیر بجنبند همین تعداد هنرمندی هم که در این عرصه باقی مانده‌اند عطای صنعت دست را به لقای آن ببخشند و آثار گرانسنگ خود را در آن سوی مرزها عرضه کنند.

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گزارش: مرضیه صاحبی