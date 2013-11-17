به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر در دیدار با مدیرعامل و هیات مدیره شرکت فرودگاه های کشور که با هدف پیگیری پروژه‌های فرودگاهی استان برگزار شد، با اشاره به جایگاه استان خراسان رضوی و مشهد مقدس به‌عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی و دومین کلان شهر مذهبی جهان اظهار کرد: سالانه حجم قابل توجهی از زائران و مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) جهت زیارت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) به این استان سفر می‌کنند.

استاندار خراسان رضوی به سهم قابل توجه اشاره نقش فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در جابه جایی زائران و مسافران اشاره کرد و افزود: این فرودگاه پس از تهران به لحاظ حجم تردد، بالاترین سطح پروازی را در کشور داراست به گونه ای که در ایام خاص شاهد تردد روزانه 200 پرواز در این فرودگاه هستیم.

فروزان مهر گفت: علاوه بر فرودگاه های مشهد و سبزوار، فرودگاه‌های گناباد و کاشمر نیز از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردارند که باید جهت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از آن ها اقدام شود.

وی به موقعیت ویژه فرودگاه های نیمه تمام استان به لحاظ پدافند غیرعامل و امکان پوشش 11 شهرستان جنوبی استان و همچنین استان خراسان جنوبی از طریق این فرودگاه بیان کرد: یکی از مواردی که در سفر احتمالی هیات دولت به استان مطرح خواهد شد، موضوع تکمیل پروژه‌های فرودگاهی استان است.

استاندار خراسان رضوی خواستار تامین اعتبار امسال این پروژه از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی و شرکت فرودگاه‌های کشور شد و تصریح کرد: سه میلیارد تومان از محل اعتبارات استان پیش‌بینی می‌شود که در صورت تخصیص کامل به پروژه های نیمه تمام فرودگاهی اختصاص خواهد یافت.

محمود رسول‌نژاد، مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور نیز در این دیدار با اشاره به لزوم تدوین طرح جامع حمل و نقل کشور گفت: هرگونه فعالیت ایجادی و توسعه‌ای در حوزه ی فرودگاه‌های کشور باید مبتنی بر این طرح باشد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در ادامه با اشاره به اختصاص مبلغی از محل پروژه‌های مهر ماندگار به فرودگاه گناباد افزود: پیگیری تخصیص این اعتبار با جدیت دنبال خواهد شد.

گفتنی ست موضوع جابه جایی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.