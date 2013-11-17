تکمیل خط 2 قطار شهری مشهد نیازمند یاری دولت/ اسکان ارزان قیمت دغدغه زائران رضوی

هاشم بنی‌هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تسریع در اجرای خط دو قطار شهری نیازمند اعتبارات دولتی است چرا که هم اکنون این پروژه به دلیل مباحث بودجه‌ای کمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

یکی از مطالبات جدی نمایندگان از رئیس جمهور کمک به اجرای خط 2 قطار شهری

وی ادامه داد: یکی از مطالبات جدی نمایندگان مجلس و دست اندرکاران امور شهری از رئیس جمهور کمک به اجرای خط 2 قطار شهری است و این مقوله بعد از بافت فرسوده یکی از خواسته‌های جدی زائران و مجاوران است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مشهد به عنوان دومین کلانشهر مذهبی جهان و حضور سالانه 30 میلیون زائر نیازمند کمک‌های ویژه دولت است و باید با دقت نظری بیشتری به این شهر توجه کرد.

اسکان ارزان قیمت دغدغه زائران رضوی

وی در بخش دیگری از سخنانش اسکان ارزان قیمت را یکی از مهم ترین دغدغه های زائران رضوی دانست و افزود: در این زمینه نیز پایتخت معنوی چشم انتظار کمک‌های دولتی است زیرا پایتخت معنوی، شهری فراملی بوده که بدون حمایت های دولت نمی تواند اقدامات گسترده را انجام دهد.

بنی‌هاشمی بیان کرد: مسئله اسکان ارزان قیمت سال‌هاست که از خواسته‌ها به جا زائران محسوب می‌شود و باید نسبت به حل این موضوع با برنامه ریزی لازم و اعتباراتی که دولت اختصاص می دهد اقدام کرد.