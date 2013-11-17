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۲۶ آبان ۱۳۹۲، ۸:۳۴

در 6 ماهه نخست سال جاری/

1279 نفر در قالب طرح‌های مشارکتی در سیستان و بلوچستان آموزش دیدند

1279 نفر در قالب طرح‌های مشارکتی در سیستان و بلوچستان آموزش دیدند

زاهدان- خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: تعداد یک هزار و 279 نفر در 6 ماهه ابتدای سال جاری در قالب طرح‌های مشارکتی با همکاری این سازمان و سایر ادارات اجرایی استان مورد آموزش قرار گرفتند.

محمد جهانتیغی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این تعداد مهارت آموز در راستای تکمیل مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و ارتقای سطح صلاحیت‌های حرفه‌ای در 6 ماهه نخست سال جاری معادل یک هزار و 783 نفر- ساعت آموزش دیدند.

وی با بیان اینکه آموزش های ارایه شده در قالب اجرای طرح مشارکتی و بدون هزینه و با همکاری دستگاه های مربوطه در استان به مرحله اجرا درآمده است افزود: دوره های برگزار شده در راستای تفاهم‌نامه‌های همکاری با ادارات مربوطه و در بخش های مراکز ثابت، روستایی و عشایری، سیار شهری و با همکاری دستگاه هایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال احمر، دانشگاه ولایت ایرانشهر،  راه و شهرسازی ایرانشهر و بنیاد شهید استان به مرحله اجرا در آمده است.

جهانتیغی دستیابی به تبادل اطلاعات مهارتی و هم‌اندیشی بیشتر، کاهش هزینه‌های آموزشی و همچنین توسعه و افزایش توانمندی‌های مهارتی متقاضیان را از دستاوردهای اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: در این طرح دوره‌های برگزار شده با بکارگیری مربیان و کارشناسان این سازمان و با استفاده از امکانات آموزشی مشترک با دستگاه های اجرایی استان به اجرا گذاشته شده است.

کد مطلب 2176313

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