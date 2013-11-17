یادواره شهدای دانش آموز در کرمانشاه برگزار می شود

سرهنگ سیروس حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یادواره شهدای دانش آموز یکشنبه هفته آینده سوم آذر در مجتمع فرهنگی و هنری انتظار کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این یادواره در مجتمع فرهنگی و هنری انتظار کرمانشاه می شود، از حضور امام جمعه و استاندار کرمانشاه و حدود 500 نفر از دانش آموزان نخبه برنامه های قرآنی، ورزشی، هنری و علمی استان در این یادواره خبر داد.

سرهنگ حاتمی افزود: در یادواره شهدای دانش آموز، از تیم های برتر مسابقات والیبال در بخش خواهران و فوتسال در بخش برادران و تیراندازی در هر دو بخش که چند روز پیش برگزار شد، تقدیر خواهد شد.

مسئول بسیج دانش آموزی استان خاطرنشان کرد: در حاشیه یادواره، نمایشگاهی در خصوص دفاع مقدس و شهدا نیز برپا خواهد شد.

سرهنگ حاتمی در پایان، معرفی هرچه بهتر شهدای دانش آموز به جامعه و زنده کردن نام و یاد آن ها را از جمله اهداف برپایی یادواره شهدای دانش آموز عنوان کرد.