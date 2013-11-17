تصادف 30دستگاه خودرو در اتوبان آقابایی اصفهان/ریزش روغن از تانکر علت حادثه بود

حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این حادثه در مسیر شمال به جنوب این اتوبان رخ داده است.

وی افزود: بر اثر وقوع این حادثه اتوبان آقابایی از بعد از خیابان هشت بهشت و از پل همت دچار ترافیک سنگینی و آسفالت این خیابان بسیار لغزنده شده که این امر سبب محدودیت تردد در این مسیر شده است.

غلامی بیان کرد: بسته شدن این قسمت از اتوبان سبب شده تا شاهد ترافیک سنگینی در پل بزرگمهر و بزرگراه شهید خرازی و مسیرهای موازی آن باشیم.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه عوامل شهرداری مشغول به فعالیت در این نقطه جهت برطرف کردن مشکل و خاک ریزی بر روی نقاط لغزنده هستند بیان داشت: برای لحظاتی این مسیر بازگشایی شد که متاسفانه همچنان خیابان لغزنده بود به همین سبب تا زمان تمام شدن مشکل این مسیر بسته است.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود در زمان کمی این مشکل برطرف شود.

غلامی در ادامه با اشاره به اینکه از ساعت هفت صبح تا کنون این مسیر مسدود شده، اظهار داشت: به خاطر اینکه این حادثه همزمان با شروع ساعات کاری ادارات بوده است اکنون شاهد ترافیک سنگینی هستیم.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان در پاسخ به اینکه "این حادثه آیا خسارات جانی و مالی هم داشته است"، افزود: خوشبختانه خسارات جانی به همراه نداشته اما 30دستگاه خودرو در این حادثه دچار حادثه شدند.