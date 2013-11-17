رئیس جمهور مجلس را ترک کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رئیس جمهور دقایقی پیش صحن علنی مجلس را ترک کرد.

حسن روحانی صبح امروز در دقایق آغازین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در صحن علنی حضور یافت و طی سخنانی به دفاع از محمود گودرزی پرداخت.

پس از پایان سخنرانی، رئیس جمهور، دقایقی پیش صحن علنی را ترک کرد.

به گزارش مهر، بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان در دستور کار صبح امروز نمایندگان قرار داشته و محمود گودرزی به عنوان چهارمین گزینه پیشنهادی از سوی دولت برای تصدی این وزارتخانه امروز به دفاع از برنامه های خود در حوزه ورزش و امور جوانان خواهد پرداخت.