سعید ابوطالب تهیه‌کننده و کارگردان سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری نگارش فیلمنامه "بیروت شمال شرق" به پایان می رسد به خبرنگار مهر گفت: 2 سال پیش طرح سریالی جاسوسی –پلیسی با موضوع حزب الله لبنان و با نام "بیروت شمال شرق" را به علی دارابی معاون سیما ارائه کردیم که با موافقت او برای ساخت این سریال تلویزیونی مواجه شدیم. در همان سال طی دو سفر به لبنان با دوستان حزب الله جلساتی را برای چگونگی ساخت این سریال برگزار کردیم تا چارچوب اولیه داستانی فیلم مشخص شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در ایران تجربه ساخت سریال های جاسوسی- پلیسی با استانداردهای بین المللی را نداشته ایم، بی شک باید برای نگارش فیلمنامه مناسب و ساخت درست این سریال تمام تلاش خود را انجام دهیم. فیلمنامه این سریال، داستانی یک خطی ندارد و پر از لایه های مختلف داستانی است. هرکدام از شخصیت های داستان ماجراهای موازی و پیچیده ای را در سریال ایجاد می کنند که هماهنگ کردن آن ها با هم بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود.

عضو اسبق کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: حضور شخصیت‌های پیچیده با رفتارهایی که همگی رمز و نشانه‌ای است که مانند زنجیر به هم متصل شده از ویژگی های این سریال است که سبب شده برای نگارش فیلمنامه زمان زیادی را صرف کنیم. به عنوان مثال یک جاسوس زن در این سریال حضور دارد که هرچند در بخشی از سکانس ها و یا قسمت های سریال او را نمی بینیم، اما آثار کارها و فعالیت های او در کل داستان دیده می شود. همچین پیچیدگی های فیلمنامه سبب شده تا فیلمنامه بارها و بارها بازنویسی شود.

وی توضیح داد: سریال های جاسوسی - پلیسی برای موفقیت و ایجاد باور در مخاطب نیازمند دقت، منطق و برنامه ریزی مناسب است و باید به تمام این مسائل در ساخت این سریال توجه شود.

ابوطالب گفت: هرچند تا امروز سریال های جاسوسی-پلیسی موفقی در ایران ساخته نشده اما معمولا کارگردانان ما فیلم های خوبی در لبنان ساخته و تجربه کافی در ساخت فیلم در این کشور را دارند که می توان از آن استفاده کرد. اگر مشکلات مالی این پروژه برطرف شود، نگارش فیلمنامه تا آخر سال جاری به پایان می‌رسد و اوایل سال آینده ساخت آن را در لبنان آغار می کنیم.

وی بیان کرد: فیلمنامه "بیروت شمال شرق" براساس وقایع واقعی از ترورهای ناموفق رژیم اشغالگر قدس نسبت به رهبران حزب الله است. پرونده هایی که مستندات آن موجود است و ما قرار است در این سریال داستان های واقعی را به تصویر کشیم، داستان هایی که نشان می دهد رژیم صهیونیست چگونه دست به ترور رهبران حزب الله زده و تا امروز چه برنامه هایی را برای رسیدن اهداف خود دنبال می کند.

تهیه‌کننده مجموعه "رالی ایرانی" بیان کرد: لبنان یک منطقه کوچک است که توسط بزرگترین سرویس های جاسوسی کشورهای مختلف از جمله امریکا، فرانسه، روسیه، آلمان، قطر و ... احاطه شده است به همین دلیل لبنان بهترین فضا برای ساخت سریال هایی از این دست است و به راحتی می توان از تمام فعالیت های غیر انسانی سرویس های مختلف جاسوسی کشورهای دیگر پرده برداری کرد. چرا که بسیاری از حرف ها را در سیاست نمی توان زد اما از طریق زبان هنر به راحتی می توان بسیاری از حرف ها را زد و پیام ها را انتقال داد.

وی توضیح داد: حزب الله طی 30 سال گذشته نه تنها در عرصه میدانی بلکه در عرصه اطلاعاتی در حال جنگ بوده و موفقیت های بسیاری را کسب کرده است، در واقع می توان گفت هرجا که سازمان حزب الله در ماموریت های خود موفق عمل نکرده است، به دلیل نفوذ یکی از گروه های جاسوسی کشورهای مختلف در ماموریت آنها بوده است.

وی ادامه داد: تا امروز اکثر فیلم هایی که در خصوص لبنان ساخته شده، فیلم های ملودرام بوده و می توان گفت که اولین سریال جاسوسی-پلیسی با موضوع لبنان را خواهیم ساخت و با توجه به اینکه سریال هایی مانند "24" و "فرار از زندان" در میان مخاطبان بسیار جذاب و قابل توجه بوده است، ساخت چنین سریال‌هایی از سوی ایران می‌تواند مخاطبان را به سمت تلویزیون بکشاند.

ابوطالب در پاسخ به این که با توجه به اینکه معمولا سریال های معمایی که در ایران ساخته می شود مخاطب را از نظر داستان و محتوا راضی نگه نمی دارد، این سریال تا چه اندازه از نظر داستان موفق خواهد بود؟ گفت: یک تیم نویسنده ماهر در حال نگارش فیلمنامه این سریال هستند که نام آنها درست بعد از انتخاب کارگردان مورد نظر و تیم فیلمسازی اعلام خواهد شد.

کارگردان مستند "رقص فقر" درباره بازیگرانی که قرار است در این سریال حضور داشته باشند، توضیح داد: با توجه به نوع داستان این سریال، شخصیت‌های بسیاری در "بیروت شمال شرق" حضور خواهند داشت که این افراد در تمام داستان حضور دارند. با توجه به اینکه تقریبا همه داستان این سریال در لبنان اتفاق می افتد، تلاش خواهیم کرد که در کنار بازیگران ایرانی از بازیگران لبنانی نیز استفاده کنیم. البته از عوامل پشت صحنه نیز علاوه بر حضور عوامل ایرانی، از عوامل لبنانی نیز استفاده خواهد شد به عنوان مثال در بخش بدل‌کاری اگر قرار است از بدل‌کاران ایرانی استفاده کنیم، مجبور هستیم هزینه بیشتری را برای انتقال وسایل مورد نیاز بدل‌کاران صرف کنیم به همین دلیل ترجیح می دهیم تا از بدل‌کاران لبنانی استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه قرار بود "بیروت شمال شرق" در سال جاری جلوی دوربین برود، بیان کرد: متاسفانه شرایط برای ساخت این سریال در سال جاری فراهم نشد، این درحالی است که دکتر دارابی خود علاقه بسیاری به موضوع این سریال دارد. این سریال می تواند جزو سخت ترین سریال های ممکن باشد، به همین دلیل ساخت آن زمان بر است و با توجه به برنامه ریزی انجام شده تصویربرداری آن بیش از 4 ماه طول خواهد کشید.

ابوطالب در پاسخ به این که نقش ایران در قصه این سریال چگونه است؟ گفت: حضور طرف ایرانی در این سریال بسیار کمرنگ است و اکثر شخصیت‌های داستان خارجی هستند. ایران در این سریال همانند لبنان نقش‌ سازنده و مثبت دارد.