به گزارش خبرنگار مهر، رکود کاهشی قیمت در بازار مسکن تهران، وضعیت حومه را هم تحت تاثیر قرار داد به طوری‌که خرید و فروش در حومه تهران هم با تغییراتی به نسبت اوایل امسال روبرو شده است و حجم خرید و فروش ها نسبت به اوایل امسال کاهش نشان می‌دهد.

براین اساس خریداران بازار مسکن در حومه تهران هم مانند مشتریان تهرانی به انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند، زیرا بازهم قیمت‌ها به نسبت قدرت خرید خانوار بالاتر است؛ به همین جهت بخش زیادی از متقاضیان در انتظار ارزانی بیشتر مسکن از خرید خودداری می کنند.

یکی از مشاوران املاک کرج در گفتگو با مهر با بیان اینکه تعداد مراجعه به بنگاه های املاک خیلی کمتر شده است، گفت: امیدواریم که در ماه های پایانی سال، بازار تغییر کند و مشتری بیشتری برای خرید مسکن مراجعه کند زیرا رکود به نفع بازار نیست.

وی افزود: رکود بازار موجب شده که بخش زیادی از بسازبفروش ها که نیاز مالی دارند وارد بازار شوند و اغلب واحدهای خود را بصورت یکجا به فروش برسانند اما خریدار کمی در بازار وجود دارد.

در واقع رکود بازار مسکن موجب شده که آپارتمان های نوساز وارد بازار فروش شود که این هم در نهایت، عرضه در بازار مسکن را افزایش داده و قیمت ها را بیشتر کاهش می دهد.

قیمت برخی از آپارتمان‌ها در حومه تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، آپارتمان 66 متری نوساز دو خوابه طبقه اول تک واحدی در سه طبقه در منطقه باغستان کوی(مهدیه) نرسیده به شهریار متری یک میلیون و 780 هزار تومان به فروش می‌رسد و آپارتمانی 5 طبقه و 3 واحدی در کرج شهرک بنفشه با پارکینگ و انباری متری 2 میلیون و 550 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین در خیابان مارلیک کرج آپارتمانی 59 متری و دوخوابه با شرایط 43 میلیون تومان نقد، 17 میلیون تومان رهن و 20 میلیون تومان وام فروخته می شود و در کرج کیانمهر واحدی 50 متری با قیمت 58 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در همین منطقه واحد دیگری با متراژ 70 متر مربع با 75 میلیون تومان و واحد دیگری با متراژ 72 متر 85 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. از سوی دیگر در منطقه فردیس کرج سه راه حافظیه، واحدی 65 متری و 2خوابه با پارکینگ و انباری 73 میلیون تومان فروخته می‌شود.

در منطقه پیشوا - نقش جهان آپارتمان هایی 59 و 62 متری نوساز، فول امکانات با شرایط 20 میلیون تومان وام 4 درصدی، 10 میلیون تومان رهن و 29 میلیون تومان نقد به فروش می‌رسد همچنین در شهریار - صباشهر 2 واحد 55 متری هر واحد 45 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

در منطقه اندیشه کرج فازیک آپارتمان 60 متری نوساز با شرایط 10 میلیون تومان نقد، 25 میلیون تومان وام و مابقی در اقساط 6ماهه به فروش می‌رسد و در اندیشه - فاز یک واحدی 57 متری و نوساز فول امکانات متری یک میلیون و 600 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

آپارتمان نوساز دیگری در شهریار در برج های الهيه با متراژ 78متر مربع و یک خوابه با پارکينگ، آسانسور و انباري متری یک میلیون و 850 هزار تومان قیمت گذاری شده است و در محمدشهر واحدی 80 متری و نوساز با شرایط 50 میلیون تومان نقد، 16 میلیون تومان رهن و 15 میلیون تومان وام فروخته می‌شود.

در شهر جدیدهشتگرد - فاز2 آپارتمانی 91 متری و دوخوابه خواب با عمر 7 ساله 130 میلیون تومان به فروش می‌رسد و در پردیس تعدادی واحد 85 متری و دو خوابه با شرایط 50 میلیون تومان نقد و 25 میلیون تومان وام فروخته می‌شود.

در کرج - ماهدشت هم تعدادی آپارتمان نوساز در متراژهای85 - 95 و 120 متری با قیمت هرمترمربع یک میلیون و 200 هزار تومان به فروش می رسد همچنین در فاز3 مهرشهر واحدهای 85 و 95 متری 2خوابه متری 2 میلیون و 500 تا 3 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.